Диагноз COVID-19 поставлен 62 жителям Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 27 человек. Из них 20 новых случая приходятся на Таллинн.

В Пярнумаа прибавилось 13, в Рапламаа — пять, в Ида-Виру и Ярвамаа — по три, в Тарту- и Вырумаа — по два, в Ляэне-Виру, на Сааре- и в Валгамаа — по одному новому случаю. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае четырех положительных тестов место проживания в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 46,8 случаев на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,3%.

В течение дня было введено 7510 доз вакцины, всего было вакцинировано 593 102 человека и 511 831 человек завершил курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).