Коронавирус подтвержден у 41 жителя Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 26 человек. Из них 20 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Пярнумаа прибавилось 10 и в Ида-Вирумаа — два новых случая. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае трех положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 49,7 случаев на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,4.

За сутки в больнице было открыто три истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 17 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 59 лет, из них девять человек (52,9%) старше 60 лет. Новых случаев смерти за сутки не добавилось.

В течение дня было введено 1879 доз вакцины, всего было вакцинировано 596 380 человек и 516 756 человек завершил курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).