Авария в Каллавере с участием грузовика и легковушки: один из водителей скончался

Сегодня около 8:00 в центр тревоги сообщили, что в деревне Каллавере в волости Йыэляхтме столкнулись легковой автомобиль Citroen и грузовик Volvo. В легковушке было два человека, в грузовике — только водитель.

Спасатели вырезали из искореженной легковушки 72-летнего водителя, скорая помощь попыталась его реанимировать, но, к сожалению, он умер на месте происшествия. Находившегося в Citroen пассажира — 41-летнего мужчину — доставили в больницу. Скорая помощь осмотрела управлявшего грузовиком 57-летнего мужчину, в госпитализации он не нуждался.

Оба водителя имели права соответствующей категории.