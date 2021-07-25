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  • Катрина Лехис: олимпийские кольца и гламур создают совсем другое напряжение

Интервью ⟩ Катрина Лехис: олимпийские кольца и гламур создают совсем другое напряжение

Катрина Лехис на подиуме в Токио с бронзовой медалью. ФОТО: Tairo Lutter

Эрика Салумяэ, Кристина Шмигун-Вяхи. С субботы в этом списке также будет Катрина Лехис. Они единственные спортсменки, завоевавшие олимпийские медали независимой Эстонии. Добавим Светлану Чиркову-Лозовую, которая была единственной женщиной, добившейся такого же успеха во времена Советского Союза, а также Георгия Зажицкого, который был последним фехтовальщиком, получившим олимпийскую медаль (1972). В этом виде спорта Эстонии пришлось ждать награды почти полсотни лет, пишет Postimees.

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В первый полный день Игр в Токио Лехис выиграл четыре из пяти матчей в личном турнире и встала на третью ступень пьедестала почета. Помимо комментариев, данных сразу после соревнований, Лехис на следующий день, то есть вчера в полдень, провела более продолжительный разговор с эстонскими журналистами в пресс-центре Олимпийской деревни.

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