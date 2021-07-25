Интервью ⟩ Катрина Лехис: олимпийские кольца и гламур создают совсем другое напряжение

Эрика Салумяэ, Кристина Шмигун-Вяхи. С субботы в этом списке также будет Катрина Лехис. Они единственные спортсменки, завоевавшие олимпийские медали независимой Эстонии. Добавим Светлану Чиркову-Лозовую, которая была единственной женщиной, добившейся такого же успеха во времена Советского Союза, а также Георгия Зажицкого, который был последним фехтовальщиком, получившим олимпийскую медаль (1972). В этом виде спорта Эстонии пришлось ждать награды почти полсотни лет, пишет Postimees.