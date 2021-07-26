За сутки в Эстонии прибавилось 66 зараженных

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 34 человек. Из них30 новых случаев приходится на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось восемь, в Ида-Вирумаа — четыре, в Йыгева-, Рапла-, Вырумаа и на Сааремаа — по три, в Пыльва- и Пярнумаа — по два новых случая заражения. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае четырех положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 76,7 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 2,2%.

За сутки в больницах открыли восемь новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 33 человека. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 60 лет, из них 18 человек (54%) старше 60 лет. Новых смертей не зафиксировано.

В течение дня была введена 3221 доза вакцины, всего было вакцинировано 621 496 человек и 545 580 человек завершили курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).