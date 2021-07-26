Фото ⟩ В поселке под Таллинном загорелась крыша многоквартирного дома

В Пыхьяский спасательный центр сообщили, что на улице Куузику загорелась крыша пятиэтажного панельного дома. Спасательный департамент присвоил происшествию третий уровень опасности. На место происшествия отправили в общей сложности 12 единиц спасательной техники и 26 спасателей.

К 17.28 пожар был локализован, работы по тушению еще продолжаются. Все жильцы дома были эвакуированы из здания и, по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.