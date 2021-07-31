В Англии в стокновении трех грузовиков погиб водитель из Эстонии
Водитель грузовика из Эстонии погиб в пятницу в дорожно-транспортном происшествии недалеко от Дувра на юге Англии, пишет Postimees.
Водитель грузовика из Эстонии погиб в пятницу в дорожно-транспортном происшествии недалеко от Дувра на юге Англии, пишет Postimees.
По данным полиции Кента, авария произошла примерно в 10.25 по местному времени в пятницу. Три грузовика, двигавшиеся в одном направлении, столкнулись на шоссе A2 на кольцевой развязке Уитфилд, пишет Kent Online.
Эстонcкий водитель, которому по сообщению британского СМИ было около 60 лет, погиб на месте.
Обстоятельства ДТП выясняются, местная полиция обратилась за помощью к очевидцам аварии.