В Греции борются с новыми лесными пожарами

Новое возгорание на Эвбее произошло утром в понедельник недалеко от деревни Фигия, откуда людей эвакуировали в населенный пункт Мармари на побережье острова. Как сообщило греческое агентство Athens News Agency, в Мармари местные власти занимаются подготовкой лодок на случай эвакуации людей с острова.

Борьбу с новым возгоранием на острове ведут 46 пожарных, 20 пожарных машин, три сбрасывающих воду самолета и два вертолета.

На минувших выходных органы гражданской защиты объявили о крайне высоком риске возникновения новых возгораний в стране.

Из-за аномальной жары в августе Греция пострадала от нескольких сотен лесных пожаров. В результате многочисленных возгораний погибло три человека. Власти страны сообщили, что пожары стали результатом сильнейшей волны жары за последние десятилетия.