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Проще не бывает: летний домик в Швеции

ФОТО: syndyk.by

Стокгольмские архитекторы из компании Mikael Bergquist Architects спроектировали дом для отдыха на севере в Швеции, пишет Syndyk. 

Внешний вид дома, обшитого натуральной древесиной, которая не нуждается в обработке и со временем приобретет серый цвет, напоминает о природном начале и органично вписывается в ландшафт.

ФОТО: syndyk.by

Большие раздвижные стеклянные двери, установленные на кухне и в гостиной, меняют формат освещения и позволяют лучам солнца проникать в дом.

Другие фотографии интересного объекта находятся ЗДЕСЬ.

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