Проще не бывает: летний домик в Швеции
Стокгольмские архитекторы из компании Mikael Bergquist Architects спроектировали дом для отдыха на севере в Швеции, пишет Syndyk.
Стокгольмские архитекторы из компании Mikael Bergquist Architects спроектировали дом для отдыха на севере в Швеции, пишет Syndyk.
Внешний вид дома, обшитого натуральной древесиной, которая не нуждается в обработке и со временем приобретет серый цвет, напоминает о природном начале и органично вписывается в ландшафт.
Большие раздвижные стеклянные двери, установленные на кухне и в гостиной, меняют формат освещения и позволяют лучам солнца проникать в дом.
Другие фотографии интересного объекта находятся ЗДЕСЬ.