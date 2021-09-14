Десять рассказов об эстонской культуре: обзор современного искусства от Олеси Качановской-Мюнд
Мы находимся в Таллинском доме искусств, в котором сейчас проходит выставка современного искусства «Современная любовь (или Любовь в эпоху холодной интимности)». Почему тема современной любви была поднята на этой выставке? Сейчас в эпоху развития технологий отношения между людьми поменялись, и выражения собственных чувств приобрели новый облик. Мы часто видим пары, которые вроде бы сидят друг с другом, но каждый смотрит в свой телефон, рассказывает художник, координатор художественного образования на русском языке, педагог Олеся Качановская-Мюнд.