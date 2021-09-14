Десять рассказов об эстонской культуре: обзор современного искусства от Олеси Качановской-Мюнд

Например, в работах Ханны Тотики Анберт можно увидеть на кистях рук металлические наконечники на пальцах, которые защищают от возможности скроллить в телефоне. Таким образом, художник пытается перефокусировать внимание обратно на человека, чтобы у него не было возможности отвлекаться от партнера. Потому что развивающиеся технологии как сближают нас (когда мы находимся в другой стране, в другом городе, и мы можем связаться благодаря интернету), но при этом оно и пагубно влияет на те же самые отношения, потому что очень много нашего внимания забирают социальные сети, уводят фокус внимания, из-за чего нет полной погруженности в отношения, в разговор с человеком. Ты все время хочешь проверить, что у тебя происходит на страницах Facebook или Instagram.

Здесь представлены художники с разных стран. В том числе и из Эстонии художница Марге Монко представляет здесь две работы: инсталляцию и видео-инсталляцию, в которой она пытается написать любовное письмо своему другу.

Например, работа Лауры Чемин «Тело. Тепло» пытается рассказать о том, насколько ценна физическая близость между двумя близкими людьми. Она пробует со своими близкими (с сестрой, с отцом, с мамой) ощутить физическую близость через объятия. И свои ощущения от полученного объятия она пытается выразить в чем-то материальном, т.е. какие материал и форма стали ассоциацией с этими ощущениями. Объятия с отцом она ощутила деревянной пирамидой. Дерево, как что-то крепкое, на что можно опереться, и устойчивая пирамида. От сестры и других родственников пришло ощущение мягкого и пористого, похожего на губку. А с братом ощущение мягкого, теплого, пушистого комочка, который тебя согреет в трудную минуту. Очень важно чувствовать именно физическое тепло близких людей, и это может быть лечебно, когда после объятий ты ощущаешь силу, хрупкость, теплоту.