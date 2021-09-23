Галерея ⟩ Водитель пошел на разворот и спровоцировал ДТП
Сегодня, 23 сентября, утром в Центр тревоги поступило сообщение, что на дороге Тарту-Йыгева-Аравете в районе деревни Марамаа столкнулись два автомобиля.
Сегодня, 23 сентября, утром в Центр тревоги поступило сообщение, что на дороге Тарту-Йыгева-Аравете в районе деревни Марамаа столкнулись два автомобиля.
В момент ДТП Volkswagen с прицепом пытался совершить разворот, но не заметил из-за утреннего тумана другой автомобиль и выехал наперерез приближающейся сзади машине, сообщает Tartu Postimees.
Медики скорой помощи осмотрели водителей на месте происшествия, серьезного ущерба здоровью не было нанесено.