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  • Водитель пошел на разворот и спровоцировал ДТП

Галерея ⟩ Водитель пошел на разворот и спровоцировал ДТП

Сегодня, 23 сентября, утром в Центр тревоги поступило сообщение, что на дороге Тарту-Йыгева-Аравете в районе деревни Марамаа столкнулись два автомобиля.

В момент ДТП Volkswagen с прицепом пытался совершить разворот, но не заметил из-за утреннего тумана другой автомобиль и выехал наперерез приближающейся сзади машине, сообщает Tartu Postimees.

Медики скорой помощи осмотрели водителей на месте происшествия, серьезного ущерба здоровью не было нанесено.

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