Правительство отложило снятие ограничений на Хийумаа до октября

"Правительство примет решение сделать исключение для Хийумаа, когда эпидемиологическая картина позволит это сделать, ориентировочно через три недели", - сказала ERR в четверг медиасоветник правительства Катерийн Паюмяги.

"Правительство может одобрить распоряжение, если, в соответствии с рекомендациями научного совета, на Хийумаа будет достигнут уровень полной вакцинации среди 70% населения и 85% возрастной группы риска", - пояснила она.