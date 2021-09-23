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Правительство отложило снятие ограничений на Хийумаа до октября

Люди в медицинских масках. ФОТО: Ulza/ Shutterstock

Правительство отложило отмену коронавирусных ограничений на Хийумаа до октября, сославшись на то, что требуемый уровень вакцинации на острове еще не достигнут, пишет Rus.ERR.

"Правительство примет решение сделать исключение для Хийумаа, когда эпидемиологическая картина позволит это сделать, ориентировочно через три недели", - сказала ERR в четверг медиасоветник правительства Катерийн Паюмяги.

"Правительство может одобрить распоряжение, если, в соответствии с рекомендациями научного совета, на Хийумаа будет достигнут уровень полной вакцинации среди 70% населения и 85% возрастной группы риска", - пояснила она.

По данным Департамента здоровья, 66,41% всего населения Хийумаа полностью вакцинированы. Как отметила Паюмяги, 86,6% лиц возрастной группы риска на острове прошли курс вакцинации.

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