Впервые на выборах не будет “дня тишины”: политики уже регистрируют в полиции акции около избирательных участков

Для подписчиков

Основной день голосования - воскресенье, 17 октября, но голосовать через интернет и на избирательном участке в ДК "Ругодив" нарвитяне смогут уже с понедельника. Все избирательные участки будут открыты для голосования не один день, как раньше, а три дня - с пятницы по воскресенье.

Если вы проголосовали через интернет, вы можете переголосовать - либо также через интернет, либо на участке. Будет учтен только последний по времени голос. Это позволяет обойти проблему давления на избирателей. Например, когда работодатель настойчиво предлагает проголосовать на работе нужным образом, можно сделать это, а дома после работы переголосовать.