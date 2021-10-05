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  • Впервые на выборах не будет “дня тишины”: политики уже регистрируют в полиции акции около избирательных участков

Впервые на выборах не будет “дня тишины”: политики уже регистрируют в полиции акции около избирательных участков

Антс Лийметс, Юллар Кальюсте и Индрек Пюви рассказали о правилах проведения муниципальных выборов. ФОТО: Николай Андреев

Муниципальные выборы, которые продлятся всю следующую неделю, впервые пройдут без двух действовавших ранее ограничений: избирателям можно будет голосовать на любом участке в своем избирательном округе, а политикам можно будет проводить рекламные акции даже в день голосования и даже у дверей избирательных участков. В Нарве руководители избиркома и полиции рассказали, как будет следить за порядком в дни выборов.

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Основной день голосования - воскресенье, 17 октября, но голосовать через интернет и на избирательном участке в ДК "Ругодив" нарвитяне смогут уже с понедельника. Все избирательные участки будут открыты для голосования не один день, как раньше, а три дня - с пятницы по воскресенье.

Если вы проголосовали через интернет, вы можете переголосовать - либо также через интернет, либо на участке. Будет учтен только последний по времени голос. Это позволяет обойти проблему давления на избирателей. Например, когда работодатель настойчиво предлагает проголосовать на работе нужным образом, можно сделать это, а дома после работы переголосовать.

По словам начальника нарвской полиции Индрека Пюви, агитировать людей голосовать за того или иного кандидата теперь запрещено только в самом помещении избирательного участка. Но прямо перед участком агитировать и раздавать листовки можно. Другое дело, что почти во всех случаях такую агитационную деятельность нужно регистрировать в полиции как публичное мероприятие. И участники выборов уже начали регистрировать свои мероприятия рядом с избирательными участками в дни выборов.

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