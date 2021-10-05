Впервые на выборах не будет “дня тишины”: политики уже регистрируют в полиции акции около избирательных участков
Муниципальные выборы, которые продлятся всю следующую неделю, впервые пройдут без двух действовавших ранее ограничений: избирателям можно будет голосовать на любом участке в своем избирательном округе, а политикам можно будет проводить рекламные акции даже в день голосования и даже у дверей избирательных участков. В Нарве руководители избиркома и полиции рассказали, как будет следить за порядком в дни выборов.