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Власти: Саакашвили приехал в Грузию в надежде устроить госпереворот

Михаил Саакашвили. ФОТО: GEORGIA INTERNAL AFFAIRS MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил тайный приезд экс-президента Михаила Саакашвили в страну его намерением совершить государственный переворот.

«Наиболее логичная версия заключается в том, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой осуществить государственный переворот», - говорится в распространенном в среду в соцсетях письме Гарибашвили.

По словам премьера, многие граждане Грузии «задумываются над тем, что двигало Саакашвили, когда он планировал свой авантюрный план приезда в Грузию». «Некоторые считают, что им двигали жажда власти, эгоизм, зависть к другим лидерам партии "Единое национальное движение" и что для всеобщего внимания он осознанно сел в тюрьму. (...) Говорят и о том, что последствия его решения было сложно просчитать из-за тяжелой наркомании», - пишет премьер.

Он утверждает, что «психическое и психологическое состояние Саакашвили до и после заключения радикально изменилось». «В его партии "Единое национальное движение" обеспокоены его тяжелым состоянием и требуют немедленного освобождения из заключения», - пишет Гарибашвили.

Он считает абсурдной версию о том, что Саакашвили сознательно попал в тюрьму и заранее спланировал это. Тем более, если бы Саакашвили захотел, он бы «открыто сел в тюрьму, а не прокрадывался в страну и не нарушал закон». Нелогичным считает премьер и все сваливать на потребление Саакашвили наркотиков, так как «каким бы зависимым от наркотиков не был человек, он может реально оценивать ситуацию и не делать алогичных шагов».

Поэтому, как считает Гарибашвили, ответ на появление Саакашвили надо искать в новейшей истории Грузии, когда ему и его сторонникам удалось свергнуть в 2003 году президента Эдуарда Шеварднадзе. «Саакашвили планировал прибыть в Грузию и свергнуть правительство с точно таким же "успехом", как он это сделал в 2003 году, но просчитался и вместо приходящих в упадок государственных институтов встретил совсем иную картину. В стране сегодня отлично работают все государственные институты», - сказал грузинский премьер.

Он подчеркнул, что «революционные замыслы Саакашвили во всех случаях были обречены на провал». «Согласно его плану, даже если бы он внезапно появился на проспекте Руставели 3 октября, полиция применила бы водомет или другие средства, чтобы разогнать толпу и легко задержать Саакашвили», - заявляет Гарибашвили.

По его словам, в течение последних лет телеканалы, принадлежащие Саакашвили и его партии, умышленно распространяли ложь о приходящем в упадок грузинском государстве и сами поверили в эту ложь так же, как Саакашвили. «Все это объясняет радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения - он вошел в тюрьму с улыбкой, а теперь его не волнует ничего, кроме того, как выбраться из тюрьмы», - пишет Гарибашвили.

Задержание в Грузии

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси. Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Тем временем грузинская оппозиционная партии «Единое национальное движение» (ЕНД), неформальным лидером которой является Саакашвили, собирается провести манифестацию с требованием его освобождения и проведения досрочных парламентских выборов.

«В ближайший период в столице Грузии будет очень большая акция», - сказал журналистам член парламентской фракции «Единое национальное движение - Сила в единстве» Леван Хабеишвили во вторник после того, как он посетил Саакашвили в тюрьме. По его словам, мобилизация сторонников ЕНД и граждан, желающих освобождения Саакашвили, будет организована в масштабах всей Грузии. «Главное требование - освобождение Миши Саакашвили и досрочные выборы», - сказал Хабеишвили.

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