Кремль: РФ максимально увеличила поставки газа в Европу
Россия увеличила поставки газа в Европу до максимума, которого позволяют существующие контракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия увеличила поставки газа в Европу до максимума, которого позволяют существующие контракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть, до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", - сказал он журналистам.
Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок, Песков переадресовал этот вопрос в "Газпром".
Комментируя реплику журналиста о том, что Россия может выставить дополнительные объемы газа на спотовый рынок, представитель Кремля обратил внимание на инфраструктурную сторону вопроса и снова заметил, что этот вопрос нужно задавать "Газпрому".