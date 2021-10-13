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Кремль: РФ максимально увеличила поставки газа в Европу

Газовая плита. ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Россия увеличила поставки газа в Европу до максимума, которого позволяют существующие контракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть, до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок, Песков переадресовал этот вопрос в "Газпром".

Комментируя реплику журналиста о том, что Россия может выставить дополнительные объемы газа на спотовый рынок, представитель Кремля обратил внимание на инфраструктурную сторону вопроса и снова заметил, что этот вопрос нужно задавать "Газпрому".

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