Кремль: РФ максимально увеличила поставки газа в Европу

"Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть, до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок, Песков переадресовал этот вопрос в "Газпром".