Кийк — Каллас: у невакцинированных должен остаться доступ к услугам
Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал передаче Reporter, которая выходит на Kanal 2, что он не намерен поддерживать предложение Партии реформ не пускать в развлекательные заведения непривитых. Танель Кийк также не намерен уходить в отставку и убежден, что количество пациентов в будущем не превысит возможности больниц. Правительство собралось сегодня вечером, но консенсус не был достигнут. Во вторник состоится внеочередное заседание, пишет Postimees.