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  • Эстония
  • Кийк — Каллас: у невакцинированных должен остаться доступ к услугам

Кийк — Каллас: у невакцинированных должен остаться доступ к услугам

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал передаче Reporter, которая выходит на Kanal 2, что он не намерен поддерживать предложение Партии реформ не пускать в развлекательные заведения непривитых. Танель Кийк также не намерен уходить в отставку и убежден, что количество пациентов в будущем не превысит возможности больниц. Правительство собралось сегодня вечером, но консенсус не был достигнут. Во вторник состоится внеочередное заседание, пишет Postimees.

— Поддерживаете ли вы предложение премьер-министра Каи Каллас не пускать в развлекательные заведения непривитых?

— Это предложение не поддерживается ни фракцией Центристской партии, ни правительственной делегацией Центристской партии.

— Если премьер-министр скажет, что если вы не поддержите это предложение, то вам придется взять на себя ответственность в случае ухудшения ситуации, что вы ответите?

— Я несу ответственность за этот кризис в области здравоохранения более 1,5 лет, занимался этим в сотрудничестве с предыдущим премьер-министром, сегодняшним премьер-министром и другими членами правительства.

— Она подразумевает этим отставку?

— Конечно, я и дальше буду нести ответственность. В настоящее время важно обеспечить населению возможность пройти вакцинацию, донести это до как можно большего количества людей с помощью осведомительной деятельности и поддержать вакцинацию на рабочем месте.

— То есть для вас нет смысла вести переговоры о том, чтобы не пускать непривитых с тестом в развлекательные заведения?

— Как я уже указывал, мы не поддерживаем отмену возможности получить сертификат на основании теста, потому что это не помогает решить основную проблему. Во-первых, всем  должна быть обеспечена возможность получать эти услуги и участвовать в мероприятиях. Это общий принцип солидарности. Во-вторых, необходимо сосредоточить внимание на группах риска с меньшим охватом.

— Готовы ли вы уйти в отставку, если это не сработает и в результате вырастет заболеваемость?

— Мы уже видим, что благодаря вакцинации заболеваемость значительно ниже, чем было бы без нее и чем было прошлой весной в разгар кризиса. Число людей, нуждающихся в стационарном лечении, более чем в два раза меньше, чем было в то время. Вакцинация - ключ к разрешению этого кризиса. Моя отставка, вероятно, не повысит интерес эстонского населения к вакцинации, но я считаю своей обязанностью обеспечить непрерывность больничного лечения, обеспечить плановое лечение.

— Но если они больше не будут гарантированы, что будет?

— До этого не дойдет.

— Правдивы ли разговоры о том, что после выборов вы поменяете свою министерскую должность, станете стать министром иностранных дел, то есть вас выведут из огня?

— У Эстонии очень хороший министр иностранных дел. Я ее поддерживаю. Что касается спекуляций в СМИ, то во время аптечной реформы уже говорилось, что Танел Кийк должен уйти в отставку. Об этом заявили и сегодняшние члены коалиции. У этих разговоров и тогда и сейчас были безосновательными. Центристская партия продолжит работу в правительстве, я поддерживаю продолжение работы сегодняшнего министра иностранных дел. Если бы я хотел уйти от ответственности, у меня была бы такая возможность, когда в январе сменилось правительство.

— Если вам поставят ультиматум, может ли это привести к правительственному кризису?

— Думаю, мы продолжим работу во имя разрешения кризиса. У нас уже достаточно вызовов, нам не нужны дополнительные проблемы.

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