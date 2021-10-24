Мощно! ⟩ Эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла Кубок Кремля
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 20) сломила сопротивление россиянки Екатерины Александровой (WTA, 37) в финале проходившего в Москве турнира Кубок Кремля.
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 20) сломила сопротивление россиянки Екатерины Александровой (WTA, 37) в финале проходившего в Москве турнира Кубок Кремля.
Анетт Контавейт выиграла в трех сетах - 4:6, 6:4, 7:5, передает rus.err.ee.
До этого поединка Контавейт и Александрова встречались один раз. На прошлогоднем турнире в Острове эстонская теннисистка одержала победу со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).
В понедельник, 25 октября, Контавейт должна стать 14-й ракеткой мира, она повторит свой лучший результат за всю карьеру.