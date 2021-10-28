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В Нарве после каникул за школьные парты сядут только ученики классов с 1-го по 4-й

Школьный класс. Илюстративное фото ФОТО: Kristjan Teedema

Нарвские школьники на первой неделе после каникул, то есть с 1 по 5 ноября, будут учиться дистанционно. Исключение сделали только для учеников классов с 1-го по 4-й.

«Решение было принято на основании рекомендаций Департамента здоровья», - сообщила в четверг Rus.ERR заведующая отделом культуры городской управы Нарвы Виктория Лутус.

Цель меры состоит в том, чтобы уменьшить контакты между людьми и предотвратить распространение коронавируса внутри учебных заведений и между школами.

В течение октября 2021 года число больных коронавирусом в Нарве неуклонно росло: если по состоянию на 25 сентября еженедельное количество инфицированных в этом городе составляло 78, то за месяц оно увеличилось на + 384%, достигнув к 25 октября показателя в 378 человек.

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