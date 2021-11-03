Eurostat: в сентябре уровень безработицы в Эстонии был ниже среднего по ЕС

По данным Eurostat, самый высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в сентябре наблюдался в Испании - 14,6%, Греции - 13,3%, Италии - 9,2%, Швеции - 8,8%, Финляндии - 7,9%, Франции - 7,7% и 7,3% в Хорватии.

Самый низкий уровень безработицы в сентябре был зарегистрирован в Чехии (2,6%), Нидерландах (3,1%), на Мальте (3,2%), в Германии и Польше (по 3,4%). 5,9% безработных в Эстонии и 6,7% - в Литве. В Латвии он был выше среднего по ЕС и составил 6,8%.

Согласно данным, скорректированным с учетом сезонных колебаний, в сентябре средний показатель безработицы в ЕС составил 6,7% а в странах еврозоны - 7,4%.