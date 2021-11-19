МИД РФ опубликовал переписку с ФРГ и Францией. Как реагируют в Европе?
МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции Хайко Масом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Решение предать гласности переписку, в которой шла речь об организации встречи в "нормандском формате", российское дипломатическое ведомство объяснило тем, что позиция РФ на этих переговорах в последнее время "искажается". Как отреагировали на это в Париже, Берлине и Киеве?