МИД РФ опубликовал переписку с ФРГ и Францией. Как реагируют в Европе?

В свою очередь член внешнеполитической комиссии бундестага Рената Альт (Renata Alt) в интервью DW назвала публикацию переписки Лаврова, Маса и Ле Дриана "неслыханной наглостью и нарушением всех дипломатических норм".

Вместе с тем это еще и "акт отчаяния, который приведет к обратному результату", заявила немецкий политик. "Ведь письма ясно показывают, что если Германия и Франция выступают в роли честных брокеров, Россия пытается получить максимальную выгоду для себя и своих приспешников на востоке Украины и выхолостить существующие правила, такие как беспрепятственный доступ миссии наблюдателей ОБСЕ", - говорит Рената Альт.

По ее словам, и решение о публикации переписки, и содержание писем ясно показывают: диалог для Москвы ничего не стоит. Цель России - найти предлог для возобновления эскалации и поставить Украину на колени.

Чем не доволен МИД РФ?

Дипломатическая переписка Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции, посвященная организации очередной встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" с целью урегулирования конфликта в Донбассе, внезапно появилась на сайте МИД России 17 ноября.

В общей сложности опубликованы три письма Лаврова Масу и Ле Дриану от 29 октября, 6 и 16 ноября, и российский проект совместного заявления глав МИД "нормандской четверки" по итогам будущей встречи. В открытый доступ также выложены ответы французской и немецкой стороны: вербальная нота посольства ФРГ, совместное письмо послов Германии и Франции и совместный ответ министров иностранных дел двух государств с приложенным к нему альтернативным проектом итоговых договоренностей.

О намерении опубликовать всю переписку на следующий день на сайте МИДа РФ Сергей Лавров объявил немецкому и французскому коллегам в письме 16 ноября. Он объяснил свое решение тем, что якобы "передергиваются российские подходы к созыву "нормандской встречи" и "все чаще искажается позиция России и ее роль в урегулировании внутриукраинского конфликта".

Публикация дипломатических документов, как заявил в письме Лавров, должна поспособствовать "формированию политической воли в Германии и Франции" в пользу урегулирования конфликта в Донбассе". Лавров обвинил Берлин и Париж в том, что они идут "на поводу у Киева, взявшего курс на саботаж своих обязательств".

На встрече с журналистами 18 ноября Лавров заявил о нежелании России участвовать в "нормандской" встрече в ближайшее время. По его словам, Москва будет "готова к новой встрече в этом формате только после того, как "нам доложат", что Киев выполнил обязательства, взятые в ходе предыдущих встреч.

Берлин и Париж не согласны с российским тезисом о "внутриукраинском" конфликте

Как следует из выложенной на сайте МИДа РФ дипломатической переписки, в ответе Хайко Маса и Жан-Ива Ле Дриана на российский проект итогового заявления отмечается, что он содержит ряд положений, с которыми ФРГ и Франция не могут согласиться. Речь, в частности идет о тезисах о "внутриукраинском" характере конфликта или о "посреднической роли России наряду с ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе".