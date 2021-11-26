За сутки в Эстонии скончались восемь человек с коронавирусом

Среди новых заразившихся 418 человек не были вакцинированы, а 218 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 26 ноября в больницах находится 313 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 259 человек, из которых 187 человек (72%) не были вакцинированы, у 72 человека (28%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 34 новые истории болезни. Скончались восемь человек с коронавирусом: 59-летний мужчина, 67-летний мужчина, 72-летняя женщина, 74-летний мужчина, 78-летняя женщина, 87-летняя женщина, 85-летний мужчина и 87-летний мужчина.

За сутки ввели 6595 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 733 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 163 892 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.