За сутки в Эстонии скончались восемь человек с коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6052 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 636. Скончались восемь человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6052 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 636. Скончались восемь человек.
Среди новых заразившихся 418 человек не были вакцинированы, а 218 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 26 ноября в больницах находится 313 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 259 человек, из которых 187 человек (72%) не были вакцинированы, у 72 человека (28%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 34 новые истории болезни. Скончались восемь человек с коронавирусом: 59-летний мужчина, 67-летний мужчина, 72-летняя женщина, 74-летний мужчина, 78-летняя женщина, 87-летняя женщина, 85-летний мужчина и 87-летний мужчина.
За сутки ввели 6595 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 733 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 163 892 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).