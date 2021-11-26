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В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой от ковида

Vaktsineerimine Saksamaal. Foto on illustreeriv. ФОТО: THOMAS LOHNES / AFP

Германия стала новым эпицентром коронавируса в Европе. В стране — огромный скачок числа ежедневных случаев заболевания и смертей.

26 ноября зарегистрирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки — 76 414. Умерших с начала пандемии — уже больше 100 тысяч.

- Это очень печальный день, когда мы должны оплакивать 100 000 жертв коронавируса, — заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

К перевозке в больницы заразившихся коронавирусом подключены даже ВВС Германии. Минздрав страны говорит, что ситуация очень серьезная, и призывает ввести новые ограничения.

По словам министра здравоохранения страны, к концу зимы немцы будут «вакцинированы, выздоровеют или умрут».

При этом, в Германии число смертей от COVID-19 остается ниже, чем, например, в Швеции и в Британии. И несмотря на то, что число заразившихся в стране выше, чем во время предыдущей волны, количество смертей в процентном пересчете — меньше. Эксперты утверждают, что это связано с вакцинацией, которая снижает вероятность тяжелого течения COVID-19.

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