В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой от ковида

26 ноября зарегистрирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки — 76 414. Умерших с начала пандемии — уже больше 100 тысяч.

- Это очень печальный день, когда мы должны оплакивать 100 000 жертв коронавируса, — заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

К перевозке в больницы заразившихся коронавирусом подключены даже ВВС Германии. Минздрав страны говорит, что ситуация очень серьезная, и призывает ввести новые ограничения.

По словам министра здравоохранения страны, к концу зимы немцы будут «вакцинированы, выздоровеют или умрут».