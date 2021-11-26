В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой от ковида
Германия стала новым эпицентром коронавируса в Европе. В стране — огромный скачок числа ежедневных случаев заболевания и смертей.
Германия стала новым эпицентром коронавируса в Европе. В стране — огромный скачок числа ежедневных случаев заболевания и смертей.
26 ноября зарегистрирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки — 76 414. Умерших с начала пандемии — уже больше 100 тысяч.
- Это очень печальный день, когда мы должны оплакивать 100 000 жертв коронавируса, — заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.
К перевозке в больницы заразившихся коронавирусом подключены даже ВВС Германии. Минздрав страны говорит, что ситуация очень серьезная, и призывает ввести новые ограничения.
По словам министра здравоохранения страны, к концу зимы немцы будут «вакцинированы, выздоровеют или умрут».
При этом, в Германии число смертей от COVID-19 остается ниже, чем, например, в Швеции и в Британии. И несмотря на то, что число заразившихся в стране выше, чем во время предыдущей волны, количество смертей в процентном пересчете — меньше. Эксперты утверждают, что это связано с вакцинацией, которая снижает вероятность тяжелого течения COVID-19.