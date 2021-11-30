Коронавирус подтвержден у 724 жителей Эстонии, скончались двое
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6816 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 724. Скончались два человека.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6816 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 724. Скончались два человека.
Среди новых заразившихся 454 человека не были вакцинированы, а 270 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 30 ноября в больницах находится 296 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 244 человека, из которых 183 человека (75%) не были вакцинированы, у 61 человека (25%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом, они не были вакцинированы: 51-летняя женщина и 93-летняя женщина.
За сутки ввели 4639 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 611 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 174 494 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,2%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).