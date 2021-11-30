Коронавирус подтвержден у 724 жителей Эстонии, скончались двое

Среди новых заразившихся 454 человека не были вакцинированы, а 270 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 30 ноября в больницах находится 296 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 244 человека, из которых 183 человека (75%) не были вакцинированы, у 61 человека (25%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом, они не были вакцинированы: 51-летняя женщина и 93-летняя женщина.

За сутки ввели 4639 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 611 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 174 494 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.