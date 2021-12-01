Коронавирус выявлен у 588 жителей Эстонии, трое скончались

Среди новых заразившихся 373 человека не были вакцинированы, а 215 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 1 декабря в больницах находится 275 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 225 человек, из которых 170 человек (75,5%) не были вакцинированы, у 55 человек (24,5%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 19 новых историй болезни. Скончались три человека с коронавирусом, один из которых не был вакцинирован: 74-летняя женщина, 80-летняя женщина и 90-летняя женщина.

За сутки ввели 6243 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 737 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 179 155 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.