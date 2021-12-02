За 11 месяцев этого года в ДТП на дорогах Эстонии погибли 50 человек

Об этом BNS сообщил Департамент полиции и погранохраны, по данным которого с января по ноябрь этого года в Эстонии произошло 1445 тяжелых ДТП, в которых погибли 50 и травмы получили 1619 человек. Если в первой половине года происходило менее одной сотни аварий в месяц, то в мае их было уже 170, в июне 220, в июле 216, в августе 172, в сентябре 139, в октябре 132 и в ноябре 105.

По вине нетрезвых водителей за первые 11 месяцев года произошло 415 тяжелых ДТП, в которых погибли шестеро и травмы получили 102 человека.