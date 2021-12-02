Предупреждение водителям: на дорогах гололедица
По данным Транспортного департамента, во второй половине дня в четверг поверхность крупных шоссе влажная или мокрая от обработки реагентом, поверхность второстепенных дорог покрыта снегом.
По данным Транспортного департамента, во второй половине дня в четверг поверхность крупных шоссе влажная или мокрая от обработки реагентом, поверхность второстепенных дорог покрыта снегом.
По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода. Из Латвии придут снегопады, которые к ночи распространятся по всей Эстонии, интенсивнее всего они будут на западе и юге страны. По многим регионам метели. Температура воздуха минусовая.
На дорогах гололедица. На второстепенных шоссе условия могут быть сложными, местами возможны заносы и ледяные участки. Водителям нужно помнить, что на второстепенных шоссе цикл обслуживания дольше, чем на крупных дорогах.