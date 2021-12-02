Чт, 2.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Предупреждение водителям: на дорогах гололедица

На дорогах Эстонии может быть гололедица. ФОТО: Liis Treimann

По данным Транспортного департамента, во второй половине дня в четверг поверхность крупных шоссе влажная или мокрая от обработки реагентом, поверхность второстепенных дорог покрыта снегом.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода. Из Латвии придут снегопады, которые к ночи распространятся по всей Эстонии, интенсивнее всего они будут на западе и юге страны. По многим регионам метели. Температура воздуха минусовая.

На дорогах гололедица. На второстепенных шоссе условия могут быть сложными, местами возможны заносы и ледяные участки. Водителям нужно помнить, что на второстепенных шоссе цикл обслуживания дольше, чем на крупных дорогах.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back