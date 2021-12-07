Пропавший в Ласнамяэ 39-летний Алексей нашелся

В полицию поступило сообщение, что 5 декабря вечером пропал 39-летний Алексей, который ушел из своего дома на улице Кивила и не вернулся. Уходя из дома, Алексей не взял с собой мобильный телефон и другие личные вещи. Из-за состояния здоровья он мог подвергнуть себя опасности.