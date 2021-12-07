Пропавший в Ласнамяэ 39-летний Алексей нашелся
Во вторник полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в Ласнамяэ 39-летнего Алексея.
Во вторник полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в Ласнамяэ 39-летнего Алексея.
В полицию поступило сообщение, что 5 декабря вечером пропал 39-летний Алексей, который ушел из своего дома на улице Кивила и не вернулся. Уходя из дома, Алексей не взял с собой мобильный телефон и другие личные вещи. Из-за состояния здоровья он мог подвергнуть себя опасности.
Поздно вечером во вторник пресс-служба полиции сообщила, что получили множество сообщений от бдительных граждан, которые видели похожего на Алексея мужчину в общественном транспорте и неподалеку от торгового центра "Виру".
С помощью камер видеонаблюдения полицейским удалось найти Алексея рядом с ТЦ "Виру". Прибывшие на место патрульные сначала передали Алексея медикам, которые оценили состояние его здоровья, а затем полицейские отвезли мужчину домой.