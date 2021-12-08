Видео ⟩ В Пыхья-Таллинне полицейский и робот нашли общий язык
Ида-Харьюский полицейский участок поделился в соцсетях видеоклипом, в котором полицейский и робот, желающие уступить друг другу дорогу, приходят к взаимопониманию, пишет Postimees.
Ида-Харьюский полицейский участок поделился в соцсетях видеоклипом, в котором полицейский и робот, желающие уступить друг другу дорогу, приходят к взаимопониманию, пишет Postimees.
На видеозаписи видео, что посылочный робот, остановившийся перед пешеходным переходом в Пыхья-Таллинне, хочет уступить дорогу полицейской машине. Однако полицейские хотят пропустить ждущего на краю дороги робота.
Ситуация разрешается, когда полицейский выходит из машины и жестом призывает робота пересечь дорогу. Робот понимает полицейского и переходит дорогу.
«Мы инновационны, и тихонько учимся общаться также и с искусственным интеллектом. Кажется, мы понимаем друг друга», - отметили в Ида-Харьюском полицейском участке.