На праздники время работы магазинов Maxima сокращено

Maxima привлекает дополнительный персонал как на Рождество, так и на Новый год, чтобы иметь возможность обслужить покупателей во время праздников. «Мы знаем по прошлым периодам, когда следует ожидать увеличения числа посетителей, и мы хорошо умеем планировать наши графики и подстраиваться под спрос», - сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель. Усиление персонала будет происходить как за счет штатных, так и временных сотрудников, или рождественских помощников извне компании.

Однако график работы в праздничные дни составляется с учетом личных предпочтений сотрудников. В большинстве магазинов одна смена бывает на Рождество, другая – на Новый год. «Есть и такие сотрудники, которые с удовольствием работают в праздничные дни, так как Maxima в соответствии с действующим законодательством оплачивает работу в праздничные дни в двойном размере», – сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.

Сотрудники транспортного отдела компании работают в обычном круглосуточном режиме. Кроме того, опустевшие днем полки заполняют товарами ночью. «Тем, кому нужно сходить в магазин на Рождество или Новый год, можно не беспокоиться – все магазины Maxima по всей Эстонии открыты в праздничные дни, и они смогут приобрести все необходимое для праздничного стола или подарки», – подчеркнула Шапель.

Если обычно магазины Maxima открыты с 8:00 до 22:00 или с 8:00 до 23:00, в небольших магазинах по воскресеньям с 9:00 до 22:00 или с 9:00 до 21:00, в канун Рождества, 24 декабря, магазины Maxima будут работать в основном с 8:00 до 20:00 или с 9:00 до 20:00. В некоторых магазинах время работы может отличаться. Например, в Таллинне магазины Haabersti и Linnamäe XXX, которые обычно работают круглосуточно, открыты до 21:00, а магазин на Тартуском шоссе работает с 7:00 до 20:00. За пределами Таллинна магазин в Пайде открыт с 8:00 до 20:00.

В первый день Рождества, 25 декабря, почти все магазины Maxima открыты с 10:00 до 22:00, за исключением магазина Kreenholmi в Нарве и Smuuli в Таллинне, а также Haabersti и Linnamäe XXX и магазин XXX в Пярну, которые открыты с 9:00 до 22:00. Во второй день Рождества, 26 декабря, большинство наших магазинов будет открыто с 8:00 до 22:00, а более крупные – с 8:00 до 23:00, за исключением магазинов Anne и Ilmatsalu в Тарту, магазинов в Йыгева, Тюри и на Мустамяэ теэ в Таллинне, которые будут открыты с 9:00 до 22:00. Магазины в Нарва-Йыэсуу, Ряпина и Тамсалу открыты с 9:00 до 21:00. Магазины Haabersti и Linnamäe открыты с 8 утра.