Хватит летаргии, нужно жить
Несмотря на способность коронавируса быстро меняться и отсутствие эффективного лекарства от ковида, мы все успешнее учимся с ним жить, хотя во время прихода волн считаем негодяем, даже убийцей, пишет Postimees.
Несмотря на способность коронавируса быстро меняться и отсутствие эффективного лекарства от ковида, мы все успешнее учимся с ним жить, хотя во время прихода волн считаем негодяем, даже убийцей, пишет Postimees.
«Просто так это, конечно, не закончится», - говорит врач инфекционного контроля Клиники Тартуского университета Пирет Митт. По сравнению с тем, что было месяц назад, в больницах сейчас спокойнее, но после Нового года опасаются нового наплыва ковидных пациентов.