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Хватит летаргии, нужно жить

Врач инфекционного контроля Клиники Тартуского университета Пирет Митт. ФОТО: Kristjan Teedema

Несмотря на способность коронавируса быстро меняться и отсутствие эффективного лекарства от ковида, мы все успешнее учимся с ним жить, хотя во время прихода волн считаем негодяем, даже убийцей, пишет Postimees.

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«Просто так это, конечно, не закончится», - говорит врач инфекционного контроля Клиники Тартуского университета Пирет Митт. По сравнению с тем, что было месяц назад, в больницах сейчас спокойнее, но после Нового года опасаются нового наплыва ковидных пациентов.

Кажется, что опасность заболеть тяжело для иммунизированных или переболевших скорее маленькая. Больший риск имеется у 200 000 невакцинированных совершеннолетних.

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