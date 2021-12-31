Хватит летаргии, нужно жить

«Просто так это, конечно, не закончится», - говорит врач инфекционного контроля Клиники Тартуского университета Пирет Митт. По сравнению с тем, что было месяц назад, в больницах сейчас спокойнее, но после Нового года опасаются нового наплыва ковидных пациентов.