ГРАФИК ⟩ Завтра электричество будет более чем на четверть дешевле, чем сегодня
В воскресенье, 16 января, биржевая цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии по сравнению с субботой снизится на 28 процентов до 104,73 евро.
В воскресенье, 16 января, биржевая цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии по сравнению с субботой снизится на 28 процентов до 104,73 евро.
Самая низкая цена будет с двух часов ночи до девяти утра (ранние пташки могут испечь блины на электроплите, используя более дешевое электричество) и вечером с восьми до полуночи.
Однако средняя цена за последнюю неделю составляет 161,23 евро за мегаватт-час, или 16,12 цента за киловатт-час, что на 12,5% больше, чем средняя цена предыдущей недели.
Осенью и зимой 2021 года биржевые цены на электричество неоднократно били рекорды. Последний рекорд был поставлен 7 декабря, когда цена электроэнергии достигла 469,03 евро за мегаватт-час. Тогда средняя цена за неделю составила 294,58 евро.
Средняя цена за весь декабрь составила 202,65 евро, что почти в 4,5 раза больше, чем годом ранее, когда средняя биржевая цена за месяц составляла 45,49 евро.
До начала периода резкого роста цен на электричество в прошлом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекордная цена 7 декабря выросла на 275,9 процента.