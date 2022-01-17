Фото ⟩ Внедорожник на скользкой дороге вылетел в кювет: водитель оказался в ловушке
Сегодня, 17 января, около 14.30 на шоссе Тарту-Вильянди в районе Улила произошло ДТП: внедорожник Mitsubishi вылетел в кювет, пишет Postimees.
Сегодня, 17 января, около 14.30 на шоссе Тарту-Вильянди в районе Улила произошло ДТП: внедорожник Mitsubishi вылетел в кювет, пишет Postimees.
ДТП произошло недалеко от перекрестка Улила в сторону Пухья. В момент аварии дорога была очень скользкой и дул сильный ветер. Водитель на этом участке дороги потерял управление над Mitsubishi и внедорожник вылетел в кювет.
Водитель не смог самостоятельно выбрать из машины. Спасатели помогли ему выбраться из автомобиля, на машине скорой помощи он был доставлен в больницу. Других людей во внедорожнике не было.