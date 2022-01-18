Главой Европарламента избрана Роберта Метсола
Представительница Мальты Роберта Метсола одержала во вторник победу на выборах председателя Европарламента.
Представительница Мальты Роберта Метсола одержала во вторник победу на выборах председателя Европарламента.
🇪🇺Roberta Metsola has been elected as the new president of the European Parliament.— euronews (@euronews) January 18, 2022
She succeeds David Sassoli, who died last week.
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На голосовании, которое транслировалось в интернете, она набрала 458 голосов, а ближайший конкурент, шведка Алис Кунке - только 101 голос, пишет «Интерфакс».
Метсола до сих пор временно исполняла обязанности председателя Европарламента. Это связано со смертью 11 января прежнего председателя парламента Давида Сассоли.