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Главой Европарламента избрана Роберта Метсола

Роберта Метсола. ФОТО: JEAN-FRANCOIS BADIAS

Представительница Мальты Роберта Метсола одержала во вторник победу на выборах председателя Европарламента.

На голосовании, которое транслировалось в интернете, она набрала 458 голосов, а ближайший конкурент, шведка Алис Кунке - только 101 голос, пишет «Интерфакс».

Метсола до сих пор временно исполняла обязанности председателя Европарламента. Это связано со смертью 11 января прежнего председателя парламента Давида Сассоли.

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