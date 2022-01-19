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  • В Таллинне пропала 10-летняя Илона: она может называть себя Даником

В Таллинне пропала 10-летняя Илона: она может называть себя Даником

Илона. ФОТО: PPA

Полиция просит содействия в поиске 10-летней Илоны, которую последний раз видели 17 января.

17 января Илона ушла из расположенного в Нымме приюта и до пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

К настоящему времени полицейские проверили несколько адресов, где девочка могла бы находиться, поговорили с ее друзьями, но никто не знает, где Илона.

На девочке были темно-зеленая куртка и черная шапка с помпоном. У нее светлые волосы, ее рост около 154 см. Девочка может представляться Даником.

Илона. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Просим всех, кто видел Илону или знает, где она может находиться, позвонить на номер 112.

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