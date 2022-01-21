Опрос ⟩ «Продукты дорожают, но мы справимся!»

Сайма Ванем. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Сайма Ванем из Насва: Я вообще в магазин хожу очень редко, чаще ходят мои дети. В эти редкие случаи, когда я хожу, я замечаю, что продукты стали дороже. Выросли цены на мясо и рыбу, особенно на рыбу.

Мы не уменьшили потребление. Выбираем в зависимости от аппетита, независимо от того, сколько стоит продукт.

Хотя за еду приходится платить больше, нас трое взрослых людей и мы справимся. Небольшая грядка и теплица у нас есть, но картошку и морковку все равно покупаем в магазине.

Поскольку цены на энергоносители сильно выросли, я думаю, что цены на продукты поднимутся еще выше. Тогда придется задуматься о том, как уменьшить потребление. Мы экономим электроэнергию, занимаясь стиркой и другой крупной энергозатратной работой в то время, когда электроэнергия дешевле. Время сложное, но мы справимся!

Тийт Кууск. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Тийт Кууск из Насва: В магазин чаще ходит жена, но я знаю, что продукты стали дороже. Жена тоже жалуется, что выросли цены - на молоко, масло, плавленый сыр. С повышением цен надо смириться, что еще тут поделаешь.

Райво Пейрумаа. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Райво Пейрумаа из Мяндьяла: Я еще не понял, что цены на продукты сильно выросли. В магазин точно хожу через день, но если честно, на цены вообще не обращал внимания. Однако я думаю, что цены обязательно вырастут. Цены на энергоносители же выросли. У нас есть огород, но мы давно не выращивали картошку, все продукты из магазина. Начнешь экономить на еде и есть меньше - тогда скоро умрешь с голоду!

Ээви Килуметс ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ээви Килуметс из Сальме: Семьям с детьми, у которых маленькие зарплаты, - им сейчас очень тяжело. Но на цены в магазине не смотрю. Я пожилая пенсионерка, мне восемьдесят шесть лет, меня цены особо не интересуют. Но заметно, что наше собственное сааремааское молоко, которое раньше стоило менее 90 центов, теперь стоит 99 центов. Видно, что цены растут. Я готова к этому. Как бывший учитель математики, я могу посчитать проценты.

Я человек старой закалки. Я в изобилии не росла и мои трое детей тоже.

Я не привыкла тратить много, в то же время ни в чем не нуждаюсь. Я могу позволить себе еду, которую хочу, даже если она дороже, чем когда-либо. Я только что купила культивированную чернику, которая очень вкусная и полезная.

Наша молодежь привыкла хорошо жить и много тратить. Теперь просто нужно затянуть пояс и учитывать, что больше нельзя позволять себе все. Рост цен — это неизбежность, с которой мы ничего не можем поделать.

Восхищаюсь теми молодыми людьми, которые переезжают в деревню и справляются со всем. Для жизни в деревне нужна предприимчивость, чем нытье поможет? Надо просто со всем справиться.

Сирье Нуум. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Сирье Нуум из Салме: К счастью, в нашем магазине так много товаров с желтыми этикетками, то есть по более низкой цене. Надо внимательно смотреть, что покупать, тогда может все обойтись не так дорого. Я покупаю мало молока, цена на которое выросла, а рыбы в этом магазине нет. Цены на хлеб и консервы не сильно выросли.