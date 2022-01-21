Полиция просит помощи в поисках 72-летнего Валерия

У Валерия проблемы со здоровьем, поэтому без посторонней помощи ему угрожает опасность. Этот человек уже много раз терялся подобным обрахом. Не далее, как ночью 20 января его нашли выходящим из торгового центра Eden. Когда наступил день, мужчина снова ушел из дома, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Патрули продолжают прочесывать места в Аннелинне, возле Лыунакескуса и в начале улицы Ваксали.