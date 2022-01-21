Полиция просит помощи в поисках 72-летнего Валерия
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 72-летнего Валерия, который 20 января вышел из дома на Калда- теэ в Тарту и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 72-летнего Валерия, который 20 января вышел из дома на Калда- теэ в Тарту и до сих пор не вернулся.
У Валерия проблемы со здоровьем, поэтому без посторонней помощи ему угрожает опасность. Этот человек уже много раз терялся подобным обрахом. Не далее, как ночью 20 января его нашли выходящим из торгового центра Eden. Когда наступил день, мужчина снова ушел из дома, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Патрули продолжают прочесывать места в Аннелинне, возле Лыунакескуса и в начале улицы Ваксали.
На Валерии была коричневая куртка, на голове - зеленая шапка, на ногах -темные туфли.
Всех, кто увидит человека, соответствующего описанию, просят позвонить по номеру 112.