В Хаапсалу в результате пожара погиб мужчина

В 11:03 Центр тревоги получил сообщение, что из-под крыши двухэтажного дома на улице Казе в Хаапсалу идет дым.

Спасатели Хаапсалуской спасательной команды, прибывшие на место первыми, начали тушить пожар. В 12:08 во время работ по тушению был обнаружен труп мужчины шестидесяти лет.

В результате пожара половина второго этажа здания была уничтожена, а половина пострадала от огня и задымления.

Дальнейшее расследование установит наличие в здании дымового датчика и точные причины пожара.