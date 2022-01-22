В Хаапсалу в результате пожара погиб мужчина
Сегодня утром, 22 января спасатели получили сообщение о пожаре в доме на улице Казе в Хаапсалу.
Сегодня утром, 22 января спасатели получили сообщение о пожаре в доме на улице Казе в Хаапсалу.
В 11:03 Центр тревоги получил сообщение, что из-под крыши двухэтажного дома на улице Казе в Хаапсалу идет дым.
Спасатели Хаапсалуской спасательной команды, прибывшие на место первыми, начали тушить пожар. В 12:08 во время работ по тушению был обнаружен труп мужчины шестидесяти лет.
В результате пожара половина второго этажа здания была уничтожена, а половина пострадала от огня и задымления.
Дальнейшее расследование установит наличие в здании дымового датчика и точные причины пожара.
Спасательный департамент напоминает, что в жилых помещениях обязательно должен быть установлен исправный дымовой датчик, который помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. С 2022 года установка датчика угарного газа также обязательна в зданиях, где есть газовое оборудование.