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  • В Хаапсалу в результате пожара погиб мужчина

В Хаапсалу в результате пожара погиб мужчина

Фото иллюстративное. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Сегодня утром, 22 января спасатели получили сообщение о пожаре в доме на улице Казе в Хаапсалу.

В 11:03 Центр тревоги получил сообщение, что из-под крыши двухэтажного дома на улице Казе в Хаапсалу идет дым.

Спасатели Хаапсалуской спасательной команды, прибывшие на место первыми, начали тушить пожар. В 12:08 во время работ по тушению был обнаружен труп мужчины шестидесяти лет.

В результате пожара половина второго этажа здания была уничтожена, а половина пострадала от огня и задымления.

Дальнейшее расследование установит наличие в здании дымового датчика и точные причины пожара.

Спасательный департамент напоминает, что в жилых помещениях обязательно должен быть установлен исправный дымовой датчик, который помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. С 2022 года установка датчика угарного газа также обязательна в зданиях, где есть газовое оборудование.

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