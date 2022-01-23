Картина дня: ситуация с омикроном в эстонских больницах, уроки энергокризиса и угрозы на портале знакомств
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 января.
Семейные врачи перегружены во время четвертой волны коронавируса, но и в больницах ситуация неспокойная. Потребность в стационарном лечении, резко возросшая на прошлой неделе, вызывает беспокойство. Читать далее...
Из нынешнего энергетического кризиса Европа может извлечь несколько важных уроков. Например, что зависеть от какого-либо одного поставщика энергии неправильно, а план зеленого переворота на бумаге и его реализация в жизни могут радикально отличаться. Критически оценить свою работу в условиях энергокризиса следует и правительству Эстонии, пишет депутат Европарламента Марина Кальюранд. Читать далее…
Житель Пыльва на портале для знакомств стал донимать незнакомую женщину, а также обещал ее убить и расчленить. Читать далее…
С программой «Kuuuurija» связалась 62-летняя женщина, которая говорит, что живет в постоянном страхе перед соседом-наркоманом, который вечно нарушает ночной покой. Она боится, что однажды с ней может случиться что-то плохое. Читать далее…
В прошлом году страховая компания ERGO зафиксировала свыше 11 000 ДТП с участием двух автомобилей, из них более 4 000 – на парковках. Чаще всего повреждения возникают при начале движения задним ходом, но время от времени имеют место и довольно странные случаи. Например, недавно компания ERGO получила уведомление о ситуации, когда припаркованная машина хотела попасть в магазин следом за человеком. Читать далее…
Жители Тарту Ранно и Сандер взяли на себя задачу найти теплый дом для Вахура, мужчины лет шестидесяти с небольшим, который живет в палатке воздле железной дороги. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9117 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3670. Скончались два человека с коронавирусом. Читать далее…
В то время, как большая часть жителей Эстонии озадачена оплатой гигантских счетов за электричество, в мире происходит нечто такое, чего до конца никто не может понять. Одни полагают, что мы близки к войне, другие не верят, что напряженность между Россией и Западом каким-либо образом на нас повлияет. А какого мнения придерживаются жители Тарту? Читать далее…
Cпикер Рийгикогу и лидер Центристской партии Юри Ратас считает, что в условиях длительных ограничений должны быть созданы предпосылки для участия всех людей в трудовой и личной жизни. Читать далее…
Работа премьер-министра никогда не бывает легкой! Кае Каллас тоже нужен отдых, и она проводит свободные от управления страной часы особенно активно и в эстонском стиле. Читать далее...
По данным метеослужбы Эстонии, несмотря на то, что в среду местами будет и до 15 градусов, в другие ближайшие дни температура воздуха будет колебаться между минусом и плюсом. Читать далее...
В понедельник средняя дневная цена электроэнергии на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии снизится на пять евро, по сравнению с воскресеньем. Читать далее...
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) провела в субботу в Таллинне протест против экономической политики правительства и вместе с населением потребовала снижения цен на электроэнергию. Несмотря на мороз, к полудню на площади Вабадузе собрались тысячи протестующих. Причины для участия в демонстрации были разные, но общий тон был однозначным: нынешняя правящая коалиция не работает в интересах эстонского народа, а с людьми не считаются. Читать далее...