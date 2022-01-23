Картина дня: ситуация с омикроном в эстонских больницах, уроки энергокризиса и угрозы на портале знакомств

ГРАФИКИ 〉 «Положение тревожное»: в больницы попадают в основном зараженные омикрон-штаммом

Семейные врачи перегружены во время четвертой волны коронавируса, но и в больницах ситуация неспокойная. Потребность в стационарном лечении, резко возросшая на прошлой неделе, вызывает беспокойство. Читать далее...

Марина Кальюранд: уроки энергетического кризиса

Из нынешнего энергетического кризиса Европа может извлечь несколько важных уроков. Например, что зависеть от какого-либо одного поставщика энергии неправильно, а план зеленого переворота на бумаге и его реализация в жизни могут радикально отличаться. Критически оценить свою работу в условиях энергокризиса следует и правительству Эстонии, пишет депутат Европарламента Марина Кальюранд. Читать далее…

Фото 〉 «У меня есть знакомый на мясокомбинате. Он покупает женское мясо!»

Житель Пыльва на портале для знакомств стал донимать незнакомую женщину, а также обещал ее убить и расчленить. Читать далее…

62-летняя женщина живет в постоянном страхе перед соседом-наркоманом

С программой «Kuuuurija» связалась 62-летняя женщина, которая говорит, что живет в постоянном страхе перед соседом-наркоманом, который вечно нарушает ночной покой. Она боится, что однажды с ней может случиться что-то плохое. Читать далее…

ВИДЕО 〉 Припаркованная машина собралась в магазин следом за владельцем

В прошлом году страховая компания ERGO зафиксировала свыше 11 000 ДТП с участием двух автомобилей, из них более 4 000 – на парковках. Чаще всего повреждения возникают при начале движения задним ходом, но время от времени имеют место и довольно странные случаи. Например, недавно компания ERGO получила уведомление о ситуации, когда припаркованная машина хотела попасть в магазин следом за человеком. Читать далее…

Молодые видеоблогеры хотят найти теплое жилье для Вахура, обитающего в палатке

Жители Тарту Ранно и Сандер взяли на себя задачу найти теплый дом для Вахура, мужчины лет шестидесяти с небольшим, который живет в палатке воздле железной дороги. Читать далее…

Коронавирус выявлен у 3670 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9117 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3670. Скончались два человека с коронавирусом. Читать далее…

Уличный опрос 〉 Что вы думаете о напряженности между Россией и Западом?

В то время, как большая часть жителей Эстонии озадачена оплатой гигантских счетов за электричество, в мире происходит нечто такое, чего до конца никто не может понять. Одни полагают, что мы близки к войне, другие не верят, что напряженность между Россией и Западом каким-либо образом на нас повлияет. А какого мнения придерживаются жители Тарту? Читать далее…

Ратас: пора вернуть экспресс-тесты как альтернативу Covid-паспортам

Cпикер Рийгикогу и лидер Центристской партии Юри Ратас считает, что в условиях длительных ограничений должны быть созданы предпосылки для участия всех людей в трудовой и личной жизни. Читать далее…

ФОТО 〉 Премьеру тоже нужен отдых: как Кая Каллас снимает напряжение после тяжелой недели

Работа премьер-министра никогда не бывает легкой! Кае Каллас тоже нужен отдых, и она проводит свободные от управления страной часы особенно активно и в эстонском стиле. Читать далее...

На следующей неделе похолодает до -15°C

По данным метеослужбы Эстонии, несмотря на то, что в среду местами будет и до 15 градусов, в другие ближайшие дни температура воздуха будет колебаться между минусом и плюсом. Читать далее...

В понедельник цена на электроэнергию немного упадет

В понедельник средняя дневная цена электроэнергии на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии снизится на пять евро, по сравнению с воскресеньем. Читать далее...

РЕПОРТАЖ 〉 Протестующий в отчаянии: никогда бы не подумал, что я должен буду протестовать против правительства моей страны