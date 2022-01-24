Пн, 24.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Эстонии продолжаются тренировки истребителей союзников

Истребители Eurofighter. ФОТО: Sabine Siebold/Reuters

На этой неделе, с 17 по 23 января, в эстонском воздушном пространстве истребители ВВС Бельгии и Польши миссии воздушной полиции НАТО проведут серию тренировочных полетов на малых высотах.

Полеты на малых высотах, но не ниже 152 метров, будут производится в промежутке 08:00-10:00, 11:00-13:00, 14:00-16:00 в будние дни и 11:00-14:00 в выходные в небе над юго-западной, южной, восточной и центральной Эстонией. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в строгом соответствии с эстонским законодательством, они также согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии. На данный момент эстонское небо находится под охраной истребителей F-16 ВВС Бельгии.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back