Картина дня: виды Кремля на страны Балтии, рост цен на продукты питания и упавший с крыши рабочий
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 января.
На переговорах между Россией и США о виденье Москвой новой системы безопасности Европы будущее стран Балтии не выделено в отдельный пункт повестки дня, но если в поисках компромиссов дойдет до сглаживания острого противостояния, это напрямую коснется и прибалтийских стран, говорят пообщавшиеся с Postimees российские эксперты. Читать далее…
В прошлом месяце жители Эстонии были ошеломлены резким ростом цен на электричество. Rus.Postimees решил узнать, как сильно изменились счета у таллиннцев и насколько сложно им адаптироваться под новые реалии. Смотрите видео здесь.
Сегодня, 25 января, в Сымеру с крыши трехэтажного жилого дома на улице Мяэ упал 43-летний рабочий, который занимался реставрационными работами. К сожалению, он скончался в машине скорой помощи. Читать далее...
Омикрон шагает по Эстонии: каждый день регистрируются новые рекорды по количеству зараженных. Почему агрессивный штамм не щадит привитых и отыгрывается на школьниках? Читать далее...
Известный в Вырумаа производитель молочной продукции Nopri с февраля поднимает цены на свою продукцию примерно на одну десятую, но, вероятно, этим подорожание молочной продукции не ограничится. Читать далее…
За последние два месяца в полицию в Ляэне-Вирумаа трижды поступали сообщения о краже автомобильных фар. Подобная волна краж уже была замечена в уезде и раньше. Читать далее...
Умный человек покупает более дорогие вещи в период скидок или когда их цена становятся ему по карману. Оказывается, что в случае некоторых магазинов скидки не стоит воспринимать всерьез. Скидочные кампании устраиваются постоянно, и даже если что-то предлагается дешевле, чем обычно, выигрыш в цене оказывается не таким, как может показаться. Читать далее...
Крупное исследование по Covid-19 Тартуского университета среди жителей Эстонии показало, что болезни сердца — это самый главный фактор риска при тяжелом течении болезни, как у молодых, так и у пожилых людей. Однако внезапно большая часть нуждавшихся в больничном лечении — это совершенно здоровые люди, признает один из авторов исследования, докторант семейной медицины и народного здоровья ТУ Татьяна Местер. Читать далее...
Члены правительства одобрили на кабинетном совещании согласованные на прошлой неделе дополнительные меры по смягчению роста цен на энергию для частных лиц и бизнес-клиентов. Читать далее...
Родители семиклассников Таллиннской Тынисмяэской реальной школы негодуют: «Только в понедельник дети вышли из недельного карантина и после тестирования всех опять отправили в недельный карантин». Читать далее…
Вы выходите из подъезда и видите, что дорожка и парковочные места около дома расчищены от снега. Вам приветливо машут лопатами раскрасневшиеся на морозе соседские дети. Дворник улыбается и говорит: «Какие же ребята молодцы. Помогли старику!» А вот мальчик-сосед несет огромную сумку с продуктами, а за ним семенит пожилая Раиса Ивановна из квартиры номер 7 и тоже с благодарностью улыбается. Читать далее…
В парламенте сегодня прошел первое чтение законопроект, предусматривающий создание фонда компенсации ущерба от вакцинации и порядок выплат. Министерство социальных дел, наконец, направило в парламент содержание законопроекта, которое, по сравнению с предыдущей версией закона, лишь снижает защиту пациентов. Читать далее...
Со вторника, 1 февраля, при пересечении границы Финляндии из стран Евросоюза или Шенгена больше не требуется дополнительное предъявление негативного результата теста на коронавирус для лиц, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом. Читать далее...
Глядя на вчерашнее число коронапозитивных (5040 человек), прогноз Департамента здоровья в 6000 заболевших в сутки уже не кажется фантастическим. По данным секвенирования, сейчас треть находящихся на стационарном лечении больных заражена омикрон-штаммом. Читать далее…
На заседании во вторник, 25 января Маардуское горсобрание приняло решение увеличить заработную плату мэра Владимира Архипова (Центристская партия) на 20 процентов. Однако бросается в глаза и увеличение платы за место в детсаду. Читать далее...
Европейский союз вводит новый подход к свободе передвижения во время пандемии COVID-19. Права путешественников будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они живут. Читать далее...
Роберта Метсола, избранная на прошлой неделе новым президентом Европарламента, избрала Юри Лааса из Эстонии своим представителем. Читать далее...
2 февраля в 10:00 на домашней странице Фонда интеграции integratsioon.ee начнется онлайн-регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровнях А1-С1. Начать или продолжить изучение эстонского языка сможет 944 человека. Читать далее…
В Индексе восприятия коррупции за 2021 год, опубликованном во вторник международной антикоррупционной организацией Transparency International, Эстония потеряла одну позицию и теперь с 74 баллами делит 13-17 места с Канадой, Исландией, Ирландией и Австралией. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 231 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5145. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…
Хозяйка хутора Суурекиви Анели Тохт вместе с мужем живет в деревне Вылли в волости Тори, где они держат коз и кур, дом охраняет собака, а мышей ловит кошка. Тохт считает, что старую одежду и любой другой предмет можно использовать повторно. Раз в месяц она отправляется за восемь километров от дома, чтобы в качестве добровольца научить жителей социального дома ценить то, что обычно выбрасывается. Читать далее…
Синоптик госметеорологической службы Кайро Кийтса пишет, что сегодня вечером, около 19-20 часов в небе можно ожидать северное сияние. Читать далее...