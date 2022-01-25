Картина дня: виды Кремля на страны Балтии, рост цен на продукты питания и упавший с крыши рабочий

Директор школы: «Мы на последнем издыхании, скоро все уйдем на дистанционное обучение»

Родители семиклассников Таллиннской Тынисмяэской реальной школы негодуют: «Только в понедельник дети вышли из недельного карантина и после тестирования всех опять отправили в недельный карантин». Читать далее…

Как сыграть в «Игру в кальмара» наоборот

Вы выходите из подъезда и видите, что дорожка и парковочные места около дома расчищены от снега. Вам приветливо машут лопатами раскрасневшиеся на морозе соседские дети. Дворник улыбается и говорит: «Какие же ребята молодцы. Помогли старику!» А вот мальчик-сосед несет огромную сумку с продуктами, а за ним семенит пожилая Раиса Ивановна из квартиры номер 7 и тоже с благодарностью улыбается. Читать далее…

План жесткой экономии при выплате компенсаций за медицинский ущерб больно ударит по жителям Эстонии

В парламенте сегодня прошел первое чтение законопроект, предусматривающий создание фонда компенсации ущерба от вакцинации и порядок выплат. Министерство социальных дел, наконец, направило в парламент содержание законопроекта, которое, по сравнению с предыдущей версией закона, лишь снижает защиту пациентов. Читать далее...

Финляндия отменяет требование сдачи ковид-теста для въезжающих в страну иностранцев

Со вторника, 1 февраля, при пересечении границы Финляндии из стран Евросоюза или Шенгена больше не требуется дополнительное предъявление негативного результата теста на коронавирус для лиц, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом. Читать далее...

Омикрон грозит в несколько раз увеличить число коронапациентов

Глядя на вчерашнее число коронапозитивных (5040 человек), прогноз Департамента здоровья в 6000 заболевших в сутки уже не кажется фантастическим. По данным секвенирования, сейчас треть находящихся на стационарном лечении больных заражена омикрон-штаммом. Читать далее…

Жители возмущены: в Маарду выросла не только зарплата мэра, но и плата за место в детсаду

На заседании во вторник, 25 января Маардуское горсобрание приняло решение увеличить заработную плату мэра Владимира Архипова (Центристская партия) на 20 процентов. Однако бросается в глаза и увеличение платы за место в детсаду. Читать далее...

Евросоюз вводит новый подход к свободе передвижения во время пандемии COVID-19

Европейский союз вводит новый подход к свободе передвижения во время пандемии COVID-19. Права путешественников будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они живут. Читать далее...

Президент Европарламента выбрала своим представителем эстонца

Роберта Метсола, избранная на прошлой неделе новым президентом Европарламента, избрала Юри Лааса из Эстонии своим представителем. Читать далее...

На следующей неделе начнется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

2 февраля в 10:00 на домашней странице Фонда интеграции integratsioon.ee начнется онлайн-регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровнях А1-С1. Начать или продолжить изучение эстонского языка сможет 944 человека. Читать далее…

Индекс восприятия коррупции: Эстония ухудшила свои позиции

В Индексе восприятия коррупции за 2021 год, опубликованном во вторник международной антикоррупционной организацией Transparency International, Эстония потеряла одну позицию и теперь с 74 баллами делит 13-17 места с Канадой, Исландией, Ирландией и Австралией. Читать далее…

За сутки в Эстонии прибавилось 5145 зараженных, скончались пятеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 231 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5145. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…

Вдохновляющие фото 〉 Не торопитесь выбрасывать: жительница Эстонии способна преобразить любую старую вещь

Хозяйка хутора Суурекиви Анели Тохт вместе с мужем живет в деревне Вылли в волости Тори, где они держат коз и кур, дом охраняет собака, а мышей ловит кошка. Тохт считает, что старую одежду и любой другой предмет можно использовать повторно. Раз в месяц она отправляется за восемь километров от дома, чтобы в качестве добровольца научить жителей социального дома ценить то, что обычно выбрасывается. Читать далее…

ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ 〉 Сегодня вечером можно увидеть северное сияние