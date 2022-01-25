Мэру Маарду повысили зарплату
Во вторник, 25 января, на заседании Маардуского горсобрания приняли решение о повышении зарплат мэру и председателю горсобрания.
Во вторник, 25 января, на заседании Маардуского горсобрания приняли решение о повышении зарплат мэру и председателю горсобрания.
Зарплата мэру повышена с нынешних 3140 до 3900 евро в месяц, а председателю горсобрания - с 2850 до 3100 евро в месяц. Также обоим будет сохранена ежемесячная доплата в размере 20% от оклада, пишет rus.err.ee.
Также у мэра и председателя горсобрания есть право использовать служебные мобильный телефон (лимит на мобильный интернет - 100 евро в месяц) и автомобиль.
Последний раз зарплату мэру Маарду повышали в июне 2019 года.