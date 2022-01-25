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В понедельник главы США, ряда европейских государств и структур, а также руководство НАТО в ходе видео конференции обсудили совместный план действий в ответ на угрозу вторжения российских войска на Украину. Британский премьер сообщил, что получает тревожные сообщения от разведки своей страны, пишет Би-би-си.

В понедельник главы США, ряда европейских государств и структур, а также руководство НАТО в ходе видеоконференции обсудили совместный план действий в ответ на угрозу вторжения российских войск на Украину. Лидеры Франции и Германии вновь заявили, что Запад будет жестко реагировать на возможную атаку против Украины. Источники СМИ в правительстве США говорят о беспрецедентной волне санкций.

Как отмечают в Белом доме, учитывая серьезность ситуации, встреча прошла на самом высоком уровне. В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда и лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Борис Джонсон.

Во вторник в Берлине Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели на этот раз двустороннюю встречу и на совместной пресс-конференции после нее повторили, что Запад будет жестко реагировать на посягательства на территориальную целостность Украины.

Оба политика заявили, что в случае нового вторжения на Украину Россия заплатит "высокую цену".

Ранее во вторник в британском Парламенте аналогичное заявление сделал Борис Джонсон, говоря об ответе Европы и США на ожидаемое новое вторжение России на украинскую территорию.

"Мы договорились, что скоординированно ответим на любое нападение России на Украину. Скоординированно, путем ввода жестких совместных санкций, которые будут жестче, чем все меры, которые мы раньше вводили в отношении России. Мы согласились, что готовы утвердить эти меры настолько быстро, насколько это возможно, чтобы усилить эффект сдерживания. Мы в Британии не побоимся усилить национальные санкции в отношении России в ответ на действия Владимира Путина", - сказал он.

Тем временем "Аль-Джазира" со ссылкой на неназванный источник в американской администрации сообщает, что Вашингтон настроен применить беспрецедентно жесткие санкции в случае вторжения в Украину.

"Мы готовы ввести санкции с огромными последствиями. [...] Поэтапный подход остается впрошлом", - цитирует канал анонимного чиновника. Он говорит, что новые американские санкции будут гораздо серьезнее введенных после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Это частично совпадает с информацией журналистки Келлан Хауэлл. Она пишет, что администрация Байдена готовит пакет мер, ограничивающих экспорт в Россию высокотехнологичных товаров, в том числе из сферы искусственного интеллекта, квантовых компьютеров и аэрокосмической техники.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что у США есть несколько военных сценариев на разные случаи развития дальнейших событий. Кроме того, Вашингтон считает приоритетом наращивание присутствия сил НАТО в странах Восточной Европы.

В США в повышенную боевую готовность приведены 8,5 тыс. военных, которые в любой момент могут быть переброшены в Европу.

По словам главы Пентагона Джона Кирби, это произойдет, как только поступит запрос со стороны НАТО, или, как выразился Кирби, "в ряде других ситуаций".

Идею мобилизации выдвинул министр обороны США Ллойд Остин. Решение о переброске войск должен будет одобрить Джо Байден.

Если до этого дойдет, все 8,5 тысяч военных окажутся в Европе в течение пяти дней, говорят в Пентагоне. Раньше на переброску отводилось 10 дней.

О вводе американских или натовских войск на территорию Украины, которая в НАТО не состоит, речь не идет. Во вторник это еще раз повторили в Белом доме.

Украинские военнослужащие разгружают американскую военную помощь в аэропорту Борисполь 25 января 2022 года ФОТО: Reuters

Песков: Кремль ждет от США ответа по гарантиям безопасности

Пока НАТО расширяет свое присутствие в Болгарии, Румынии и странах Балтии. В эти страны отправлены военные корабли и истребители.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены тем, как США нагнетают напряженность. Он сообщил, что в Москве внимательно следят за ситуацией с мобилизацией американских военных и их возможной переброской в Европу.

Москва все еще ждет письменных ответов от НАТО и США на российские предложения по гарантиям безопасности, заявляют российские власти.

"Нужно получить тот самый пресловутый текст, мы надеемся, что получим его на этой неделе. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США", - сказал Песков во вторник (цитата по Газета.ru).

Карта ФОТО: BBC

В Киеве с благодарностью принимают помощь европейских и американских партнеров, но считают их некоторые шаги чрезмерными. В частности, речь о решении Великобритании и США отозвать домой часть сотрудников своих дипмиссий на Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью Украинской службе Би-би-си заявил, что война с Россией идет давно и поводов для паники нет.