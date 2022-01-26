Фото ⟩ Дом длиной... сорок метров: мало того, он еще и изгибается!

Хироки Огава — дизайнер по коже из Фукуцу, города на западном побережье Японии. Он вместе с женой Рисой решили вернуться в родной город, чтобы жить и воспитывать ребенка рядом с родными.

О проекте Где: Фукуцу, Япония Кто здесь живет: Хироки и Риса Огава со своей шестилетней дочерью и двумя кошками Размер участка: 403 м2 Площадь застройки: 89 м2 Площадь дома: 121 м2 Архитекторы проекта: Class Archi Работа с конструкциями: Sawayaka Construction Срок завершения: мaй 2020 Фото: Yashiro Photo Office

Семья построила новый дом на участке, унаследованном дизайнером от своих бабушки и дедушки. Участок имеет странную форму — вытянут на 40 метров с севера на юг, с довольно крутым подъемом на 1,2 метра.

Поиски архитектурного бюро, которое должно было создать этот поистине уникальный проект, завершились, когда собственники узнали о существовании студии Class Archi, возглавляемой архитектором Такахиро Нитта.

Приступая к проекту, архитектор дал заказчикам заполнить 21-страничную анкету.

Помимо обычных вопросов о составе семьи, опросник включал более 200 вопросов обо всем: от любимого времени года, до освещения, звуков природы и вопросов о том, что заказчикам особенно запомнилось в их предыдущих домах.

«Понимание образа жизни будущих владельцев имеет решающее значение при строительстве дома. С момента открытия своей студии я прошу клиентов заполнить эту длинную анкету», — говорит Такахиро Нитта. Затем архитектор изучает ответы и использует их в проекте. Этот процесс позволяет обеим сторонам прояснить, что является наиболее важным для будущего дома или квартиры.

Архитектор рассказывает, что змеевидная форма дома — результат особенностей участка. Расположенный рядом со старой торговой улицей, он относится к так называемому пожароопасному району. Изогнутая форма соответствует предписанию пожарного кодекса, согласно которому соседние здания в таких районах должны быть разделены не менее чем тремя метрами, или пятью метрами на первом этаже.

Архитектор разместил жилую часть рядом с улицей, а мастерскую хозяина дома — в приподнятой части дома: «Почему бы не воспользоваться преимуществами вытянутого участка и не сделать его таким, чтобы вам пришлось пройти через него, чтобы попасть в ателье? Так интереснее».

Дорожка, идущая вдоль участка, ныряет в глубокую арку, разделяющий жилую часть и мастерскую. Затем дорожка ведет к лестнице в мастерскую.

С улицы фасад здания выглядит впечатляюще: внушительная белая стена шириной 3,15 м поднимается к небу.

Поскольку соседний дом оказывался слишком близко, в проект включили дополнительную закругленную стену. Это загородило линию видимости между интерьерами двух домов. Таким образом, получившийся внутренний двор отрезан от вида на дорогу, что обеспечивает большую приватность.

«Я считаю нашу гостиную и столовую очень красивыми, — говорит Риса. — Мне нравится проводить там свободное время, смотреть фильмы на проекторе рядом с кухней».

В первоначальном плане лестница была прямой, но в итоге архитектор выбрал винтовую модель, чтобы увеличить жилую площадь. Чтобы соответствовать кривизне здания, фанера, покрывающая пол, разрезана на трапеции и тщательно подогнана друг к другу.

Спальня хозяев и детская расположены на втором этаже через коридор, ведущий из атриума. «Изначально я хотела одноэтажный дом, и хотя технически здание двухъярусное, все равно чувствуется, что пространство едино», — говорит Риса.

Мастерская, где Хироки создает сумки и аксессуары для своего бренда affordance, расположена в отдельном здании, соединенном с основным домом аркой.

В глубине мастерской стоит оборудование для обработки кожи и массивный верстак. «Хорошо, что окна в арке выходят на две стороны, так что я знаю, что семья рядом, пока работаю в мастерской», — говорит Хироки.

Мастерская открыта для посещения как шоурум, на полках внутри выставлены сумки ручной работы и кожаные аксессуары.