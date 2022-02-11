Картина дня: новый наркотик-убийца, задержка пенсий и подтверждение допинга у Валиевой

Новый наркотик-убийца: для передозировки достаточно крупинки

Глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро отмечает: хотя данные за предыдущие годы показывают, что фентанил стал причиной до 80 процентов наркосмертей в Эстонии, сейчас его доля снизилась до четверти или трети. «Во многом это связано с работой полиции и прокуратуры в последние годы по разрушению рынка фентанила. Наша цель – максимально затруднить распространение вещества и возможность заработать на нем преступные доходы», – сообщает он в Postimees. Читать далее…

При строительстве магазина в Пирита Maxima использует сомнительные методы

Сеть Maxima хочет построить магазин в Пирита в обход процедуры детального планирования, что, по мнению чиновников и политиков, противоречит закону. Читать далее…

Работница прачечной жалуется на рабские условия и минималку. Работодатель: она просто ленива!

Программа Kuuuurija снова поднимает тему зарплат в конвертах. Мари (имя изменено - ред.) прошлым летом устроилась на работу в прачечную, но за свой тяжелый труд в изнурительных условиях получила сущие гроши. Читать далее…

Чем отличается «преследование инакомыслия» в России и в Эстонии?

Ни малейших оснований для обнаружения «общих мест» в масштабах и форматах подавления «инакомыслия» в современных России и Эстонии не имеется, пишет колумнист Павел Соболев. Читать далее…

Графики 〉 Урмас Суле: больницы готовы к ухудшению ситуации

Количество ковидных пациентов, нуждающихся в больничном лечении, увеличивается день ото дня. Кроме того, что больницы вновь должны увеличивать свои возможности по лечению ковида, им приходится бороться с нехваткой персонала. Читать далее…

Лось спровоцировал столкновение грузовика и легковушки: погиб человек

Сегодня рано утром в волости Эльва произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб мужчина средних лет. Читать далее…

Официально 〉 Декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин, сообщается в релизе Международного агентства тестирования (ITA). Читать далее…

Обеспокоенный отец семейства: с новой ID-картой я не могу распаковать старые файлы для отправки в суд

С редакцией Kuuuurija связался мужчина, который сказал, что у него возникли проблемы с отправлением документов в суд, потому что с новым удостоверением личности он не может открывать файлы, зашифрованные с помощью старой карты. Читать далее…

Олимпиада в Пекине 〉 Большунов сюрприза не преподнес, у Финляндии первое золото

Индивидуальная лыжная гонка у мужчин на 15 км классическим стилем никаких сюрпризов не принесла. Фаворит этих соревнований Ииво Нисканен (Финляндия) добыл золото для своей сборной. Его конкурент россиянин Александр Большунов, несмотря на отчаянную борьбу, не сумел вытащить первое место – ему досталась серебряная медаль. Читать далее…

Коронавирус выявлен у 5112 жителей Эстонии, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9290 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5112. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…

Пенсии задерживаются, местные самоуправления помочь не могут

В начале этого месяца некоторым пенсионерам из тех, кому пенсия доставляется на дом, пришлось ждать ее дольше обычного. Хотя пенсионный день выпал 4 февраля, некоторые не получили своих денег даже на этой неделе, пишет Postimees. Департамент социального страхования сменил фирму, которая до сих пор доставляла пенсии. Вместо Omniva теперь пенсии по домам доставляет фирма по разработке систем безопасности и платежей Hansab. Читать далее…

Россия перекрыла небо в районе Крыма. Что об этом говорят в Киеве и Москве

Россия объявила опасными несколько зон в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями. Ранее российские военные анонсировали большие морские учения в Черном и Средиземном морях. Читать далее…

Отчим-насильник отправлен в тюрьму на шесть лет