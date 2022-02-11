Картина дня: новый наркотик-убийца, задержка пенсий и подтверждение допинга у Валиевой
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 февраля.
Глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро отмечает: хотя данные за предыдущие годы показывают, что фентанил стал причиной до 80 процентов наркосмертей в Эстонии, сейчас его доля снизилась до четверти или трети. «Во многом это связано с работой полиции и прокуратуры в последние годы по разрушению рынка фентанила. Наша цель – максимально затруднить распространение вещества и возможность заработать на нем преступные доходы», – сообщает он в Postimees. Читать далее…
Сеть Maxima хочет построить магазин в Пирита в обход процедуры детального планирования, что, по мнению чиновников и политиков, противоречит закону. Читать далее…
Программа Kuuuurija снова поднимает тему зарплат в конвертах. Мари (имя изменено - ред.) прошлым летом устроилась на работу в прачечную, но за свой тяжелый труд в изнурительных условиях получила сущие гроши. Читать далее…
Ни малейших оснований для обнаружения «общих мест» в масштабах и форматах подавления «инакомыслия» в современных России и Эстонии не имеется, пишет колумнист Павел Соболев. Читать далее…
Количество ковидных пациентов, нуждающихся в больничном лечении, увеличивается день ото дня. Кроме того, что больницы вновь должны увеличивать свои возможности по лечению ковида, им приходится бороться с нехваткой персонала. Читать далее…
Сегодня рано утром в волости Эльва произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб мужчина средних лет. Читать далее…
Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин, сообщается в релизе Международного агентства тестирования (ITA). Читать далее…
С редакцией Kuuuurija связался мужчина, который сказал, что у него возникли проблемы с отправлением документов в суд, потому что с новым удостоверением личности он не может открывать файлы, зашифрованные с помощью старой карты. Читать далее…
Индивидуальная лыжная гонка у мужчин на 15 км классическим стилем никаких сюрпризов не принесла. Фаворит этих соревнований Ииво Нисканен (Финляндия) добыл золото для своей сборной. Его конкурент россиянин Александр Большунов, несмотря на отчаянную борьбу, не сумел вытащить первое место – ему досталась серебряная медаль. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9290 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5112. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…
В начале этого месяца некоторым пенсионерам из тех, кому пенсия доставляется на дом, пришлось ждать ее дольше обычного. Хотя пенсионный день выпал 4 февраля, некоторые не получили своих денег даже на этой неделе, пишет Postimees. Департамент социального страхования сменил фирму, которая до сих пор доставляла пенсии. Вместо Omniva теперь пенсии по домам доставляет фирма по разработке систем безопасности и платежей Hansab. Читать далее…
Россия объявила опасными несколько зон в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями. Ранее российские военные анонсировали большие морские учения в Черном и Средиземном морях. Читать далее…
Приговоренный к шести годам тюрьмы за насилие над приемной дочерью утверждал в полиции, что ребенок сам ползал по его пенису. Читать далее…