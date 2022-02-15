Старый дом Postimees на Маакри вырастет на два этажа и скоро примет первых арендаторов

Уже определился первый якорный арендатор здания – Piletilevi Group. Крупнейший в странах Балтии продавец билетов на культурно-развлекательные мероприятия переедет в новый офис площадью 630 м2 на 11-м и 12-м этажах на улице Маакри в конце года.

Дом, в котором располагался концерн Postimees, реновирует Fausto Capital. ФОТО: KAOS Arhitektid

«Piletilevi значительно расширяет команду ИТ-разработчиков и увеличивает внутренние ИТ-возможности компании. Здесь будут сосредоточены штаб-квартира концерна, разработка информационных систем и администрирование услуг по продаже билетов на эстонском рынке», — сказал партнер и руководитель Piletilevi Group Свен Нуутманн.

По словам Свена Михайлова, партнера компании Fausto Capital, являющейся застройщиком здания на Маакри, спрос на недвижимость класса А в центре города высок, и в настоящее время идут переговоры с несколькими потенциальными арендаторами.

Семнадцатиэтажное здание выведет на рынок коммерческой недвижимости 10 000 м2 офисных площадей класса А и составит конкуренцию уже расположенным в центре Таллинна высоткам.

По словам Нуутманна, расположение и современное решение здания были решающими факторами при выборе офиса: «Мы хотели переехать в предлагающее инновационные решения офисное здание в центре города, до которого было бы удобно добираться пешком. Также были важны сроки завершения проекта и соседство с инвесторами Piletilevi Group – EastCom Capital и BaltCap, работающие в расположенном совсем рядом здании Skyon, вместе с которыми год назад мы приобрели Piletilevi».

Дом, в котором располагался концерн Postimees, реновирует Fausto Capital. ФОТО: KAOS Arhitektid

Fausto Capital инвестирует в ремонт и приобретение недвижимости на Маакри, 23а в общей сложности 25 миллионов евро и планирует открыть здание уже этим летом. Фасады и интерьерные решения здания получат совершенно новый облик, а также будут надстроены два дополнительных стеклянных этажа. Здание станет более экологичным и в нем будут заменены технические решения, изоляция, системы отопления и вентиляции.