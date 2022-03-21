Если бы необходимые решения были приняты в Эстонии сегодня, то уже в конце этого года можно было бы открыть в стране терминал сжиженного природного газа (СПГ), который повысил бы надежность поставок газа, пишет Postimees.
Эстония могла бы заполучить свой СПГ-терминал уже к концу года
Специальная комиссия по контролю за госбюджетом обсудила состояние экономики и финансов в текущей кризисной ситуации и спрогнозировала возможные сценарии будущего. На энергетических рынках прозрачность цен крайне низка, и трудно сказать, сколько уже заложено в цены в условиях текущего кризиса и сколько еще есть возможностей для роста.
«С электроэнергией ситуация неплохая, серьезных проблем мы не видим», — сказал вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.
«Однако в отношении поставок газа вопрос стоит более широко и заключается в том, будут ли следующие пакеты санкций включать решения, направленные на прекращение российского энергоснабжения. Мы готовимся к тому, чтобы быстро достичь ситуации, при которой мы сами сможем отказаться от российского газа, а это означает создание дополнительного СПГ-терминала на нашей территории».
В Литве уже есть один терминал сжиженного газа, который после своего появления снизил цену на газ в регионе, но это не означает, что мы можем благодаря ему отказаться от российского газа. По словам Татара, если бы сегодня Эстония приняла необходимые решения, то уже к концу года здесь можно было бы открыть СПГ-терминал. «Для этого требуется строительство причала в конце полуострова Палдиски и наличие судна для терминала», — пояснил он.
Плавучий терминал СПГ будет стоить 300 миллионов евро, но его можно было бы и арендовать. Тогда годовая стоимость составила бы 50-70 миллионов евро, сказал Татар.
Прекращение поставок российского газа наложит на нас ограничения
Если подача газа из России прекратится раньше, Эстония не сможет беззаботно пережить следующую зиму.
"Если бы подача газа прервалась завтра, мы должны были бы ввести ограничения на потребление в Эстонии", - сказал Татар.
«Мы вынуждены заниматься поиском запасов и дополнительных вариантов поставок. В настоящее время 30-дневный запас защищен для потребителей. Для того, чтобы облегчить там ситуацию, мы готовим предложение, чтобы государство могло увеличить запасы природного газа на 1 тераватт-час, аналогично жидкому топливу».
В этом году заполнение латвийского подземного газохранилища началось гораздо раньше обычного: вместо мая оно началось уже в конце февраля, и сейчас хранилище заполнено на 32-33 процента.
Торговые связи не влияют на экономику Эстонии
По словам руководителя отдела денежно-кредитной политики и экономических исследований Банка Эстонии Мартти Рандвеэра, есть три канала воздействия недавних событий на Эстонию: нарушение торговли в восточном направлении, снижение доверия и спад инвестиций из-за войны и рост цен на сырье.
С точки зрения центрального банка, есть два основных рычага воздействия на экономику в нужном направлении. Один из них — изменение процентных ставок, а другой — покупка финансовых активов. Оба были запланированы до войны, но война ускорит реализацию этих планов, сказал Рандвеэр.
По его словам, ситуация более сложная по сравнению с коронавирусной эрой: сдерживание инфляции также подавит экономический рост, а повышение процентных ставок нужно будет очень осторожно корректировать. С другой стороны, только один процент эстонских компаний зависит от торговли на восток, поэтому их влияние на экономику Эстонии невелико.
Никто не может предсказать окончательное число беженцев
Если говорить о наплыве беженцев, то текущие прогнозы Кассы по безработице со временем меняются. "Максимальное количество беженцев, которые могут попасть в Эстонию, составляет 100 000 человек, из них 40 000 человек - трудоспособного возраста, из которых 25% смогут добраться до нас", - сказал председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел. Касса уже увеличила свой штат для работы с беженцами.
Гендиректор Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви пока не видит изменений налоговых поступлений, вызванных войной и санкциями в Украине.
«Санкции свежие, мы увидим эффект в цифрах только через несколько месяцев», — сказал он. Поступления в январе были рекордно высокими по всем налогам. Фонд заработной платы в феврале на один процент ниже, чем в январе, но на 12,5% выше, чем в феврале прошлого года.
По словам советника Центрального союза работодателей Эстонии Рауля Арона, альтернативы товарам, исчезнувшим из-за войны и санкций, будут найдены, но это неизбежно приведет к повышению цен.
«Государство может оказать помощь либо за счет увеличения объемов рубки, либо за счет поддержки СПГ-терминала, — сказал он. —Предприниматели не хотят ничего слышать о новых обязательствах или повышении налогов прямо сейчас, разумно было бы приостановить эти планы».
По словам главы Торгово-промышленной палаты Майта Пальтса, прогнозы делать сейчас трудно. «Есть некоторая неопределенность, мы смотрим на цифры, которые были до войны. Понять, что будет происходить дальше, и предсказывать это мы сможем через некоторое время, — сказал он. — У компаний проблемы с сырьем, а новые альтернативы могут быть неустойчивыми, потому речь идет о дорогих и тяжелых товарах».