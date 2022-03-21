Эстония могла бы заполучить свой СПГ-терминал уже к концу года

Специальная комиссия по контролю за госбюджетом обсудила состояние экономики и финансов в текущей кризисной ситуации и спрогнозировала возможные сценарии будущего. На энергетических рынках прозрачность цен крайне низка, и трудно сказать, сколько уже заложено в цены в условиях текущего кризиса и сколько еще есть возможностей для роста.

«С электроэнергией ситуация неплохая, серьезных проблем мы не видим», — сказал вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.

«Однако в отношении поставок газа вопрос стоит более широко и заключается в том, будут ли следующие пакеты санкций включать решения, направленные на прекращение российского энергоснабжения. Мы готовимся к тому, чтобы быстро достичь ситуации, при которой мы сами сможем отказаться от российского газа, а это означает создание дополнительного СПГ-терминала на нашей территории».

В Литве уже есть один терминал сжиженного газа, который после своего появления снизил цену на газ в регионе, но это не означает, что мы можем благодаря ему отказаться от российского газа. По словам Татара, если бы сегодня Эстония приняла необходимые решения, то уже к концу года здесь можно было бы открыть СПГ-терминал. «Для этого требуется строительство причала в конце полуострова Палдиски и наличие судна для терминала», — пояснил он.

Плавучий терминал СПГ будет стоить 300 миллионов евро, но его можно было бы и арендовать. Тогда годовая стоимость составила бы 50-70 миллионов евро, сказал Татар.

Прекращение поставок российского газа наложит на нас ограничения

Если подача газа из России прекратится раньше, Эстония не сможет беззаботно пережить следующую зиму.

"Если бы подача газа прервалась завтра, мы должны были бы ввести ограничения на потребление в Эстонии", - сказал Татар.

«Мы вынуждены заниматься поиском запасов и дополнительных вариантов поставок. В настоящее время 30-дневный запас защищен для потребителей. Для того, чтобы облегчить там ситуацию, мы готовим предложение, чтобы государство могло увеличить запасы природного газа на 1 тераватт-час, аналогично жидкому топливу».

В этом году заполнение латвийского подземного газохранилища началось гораздо раньше обычного: вместо мая оно началось уже в конце февраля, и сейчас хранилище заполнено на 32-33 процента.

Торговые связи не влияют на экономику Эстонии

По словам руководителя отдела денежно-кредитной политики и экономических исследований Банка Эстонии Мартти Рандвеэра, есть три канала воздействия недавних событий на Эстонию: нарушение торговли в восточном направлении, снижение доверия и спад инвестиций из-за войны и рост цен на сырье.

С точки зрения центрального банка, есть два основных рычага воздействия на экономику в нужном направлении. Один из них — изменение процентных ставок, а другой — покупка финансовых активов. Оба были запланированы до войны, но война ускорит реализацию этих планов, сказал Рандвеэр.