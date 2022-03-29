Тоом: то, что Украина так долго держится, стало сюрпризом и для Запада

«Общую точку зрения сформулировал Макрон: "Есть предел – не стать участником войны. С этим согласны все союзники по НАТО". То есть – отдельные страны НАТО поставляют противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитные ракетные комплексы, стрелковое оружие и дроны – но и все. Прозвучит цинично, но, я думаю, то, что Украина так долго держится, стало сюрпризом и для Запада. Ему было бы проще начать выстраивать новую модель поведения в отношении России за столом переговоров по итогам войны на Украине. А война затянулась, и Запад оказался к этому не готов», – сказала Тоом.