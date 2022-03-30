Сегодня около половины второго дня в Йыгева произошел несчастный случай, в результате которого человек попал под поезд, пишет Tartu Postimees.
Под шедший из Тарту в Таллинн поезд попал человек
Под шедший из Тарту в Таллинн поезд попал человек
На месте происшествия находятся спасатели, полиция и машины скорой помощи. Поезд двигался из Тарту в Таллинн. Попавшая под поезд женщина погибла на месте происшествия. Спасатели помогли вытащить ее тело из-под колес. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.
По словам свидетелей, трагедия произошла у железнодорожной станции Йыгева. Чтобы провести спасательные работы, поезду пришлось сдавать задним ходом в сторону станции.
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