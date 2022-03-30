Грузоперевозки по железной дороге в Эстонии в феврале текущего по сравнению с тем же месяцем 2021 года на сократились на 11,2 процента до 1,7 млн тонн. Этот показатель превысил объем грузоперевозок в феврале 2021 года, когда было перевезено 1,1 млн тонн.
Грузоперевозки по железной дороге в Эстонии сократились на 11,2%
По сравнению с январем 2022 года объем грузоперевозок уменьшился в общей сложности на 17,6 процента, сообщил BNS Департамент статистики Эстонии.
Грузооборот железнодорожного транспорта в январе 2022 года сократился за год на 30,6% процента до 133,3 млн тонно-километров. По сравнению с январем текущего года показатель сократился на 8,7 процента.
По сравнению с февралем 2021 года пассажирские перевозки по железной дороге в феврале этого года выросли на 3,8 процента до 441 000 пассажиров, что в то же время на 5,8 процента меньше по сравнению с январем 2022 года. По сравнению с февралем 2020 года спад был заметный — на 34,8%.
В феврале 2022 года пассажирооборот в Эстонии в годовом сравнении вырос на 22,9% до 22,2 млн пассажиро-километров, за месяц снижение составило 7,7 процента.