Грузоперевозки по железной дороге в Эстонии сократились на 11,2%

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе 2022 года сократился за год на 30,6% процента до 133,3 млн тонно-километров. По сравнению с январем текущего года показатель сократился на 8,7 процента.

По сравнению с февралем 2021 года пассажирские перевозки по железной дороге в феврале этого года выросли на 3,8 процента до 441 000 пассажиров, что в то же время на 5,8 процента меньше по сравнению с январем 2022 года. По сравнению с февралем 2020 года спад был заметный — на 34,8%.