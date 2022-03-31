Таави Аас просит освободить украинских автоперевозчиков от оформления разрешений

Министерство инфраструктуры Украины обратилось к Министерству экономики и коммуникаций Эстонии с просьбой на период, пока на Украине продолжаются боевые действия по противостоянию агрессии со стороны Российской Федерации, освободить от оформления разрешений на перевозки операции по двусторонним и транзитным грузоперевозкам.

Министерство решило, что, с учетом обращения компетентного украинского ведомства и в связи с тем, что из-за войны украинские автоперевозчики не могут ходатайствовать у себя на родине о получении соответствующих разрешений для работы на территории Эстонии, можно будет разрешить перевозки между Эстонией и Украиной, а также транзитные перевозки через территорию Эстонии без оформления разрешений на первых порах до конца 2022 года.