Чт, 31.03.2022
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Таави Аас просит освободить украинских автоперевозчиков от оформления разрешений

rus.postimees.ee
Таави Аас просит освободить украинских автоперевозчиков от оформления разрешений
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Мминистр экономики и инфраструктуры Таави Аас
Мминистр экономики и инфраструктуры Таави Аас Фото: Sander Ilvest

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас просит чиновников Департамента полиции и погранохраны разрешить украинским предприятиям автоперевозок осуществлять грузоперевозки между Эстонией и Украиной, а также транзитные перевозки через территорию Эстонии без оформления разрешений на перевозки.

Министерство инфраструктуры Украины обратилось к Министерству экономики и коммуникаций Эстонии с просьбой на период, пока на Украине продолжаются боевые действия по противостоянию агрессии со стороны Российской Федерации, освободить от оформления разрешений на перевозки операции по двусторонним и транзитным грузоперевозкам.

Министерство решило, что, с учетом обращения компетентного украинского ведомства и в связи с тем, что из-за войны украинские автоперевозчики не могут ходатайствовать у себя на родине о получении соответствующих разрешений для работы на территории Эстонии, можно будет разрешить перевозки между Эстонией и Украиной, а также транзитные перевозки через территорию Эстонии без оформления разрешений на первых порах до конца 2022 года.

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